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среда, 23 июня 2021 11:13

Расстреляли поэта, который пошел воевать за Украину

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Расстреляли поэта, который пошел воевать за Украину
Григорий Чупринка написал 425 стихотворений и возглавил антибольшевистское восстание на Черниговщине Фото: ЦГАМЛИ Украины

23 июня 1921 года чекисты арестовали, а вскоре расстреляли украинского поэта и военного деятеля 41-летнего Григория Чупринку.

Мужчина родился в 1879 году в Черниговской губернии и происходил из старинного казацкого рода. После окончания Киевской и Лубенского гимназий увлекся социалистическими идеями. Принимал активное участие в революции 1905-1907 годов. Входил в Оглавивский кружок Украинского социал-демократического союза, который входил в большевистскую ветвь партии РСДРП. За это попал в Лукьяновскую тюрьму.

После освобождения остался в Киеве, в котором проживал постоянно. Стал сотрудником "Украинской Хаты" - журнала, что подносил идеалы украинства, одновременно критиковал традиции либерального украинофильства. Начал писать первые произведения. В общем написал около 425 стихотворений на украинском языке. Первое - "Моя кобза" напечатала киевская газета "Рада". А первый сборник "Огнецвит" увидел свет в 1909 году. Далее новые сборники выходили каждые 2 года и расходились также Западной Украиной.

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С началом Украинской революции 1917 года записался казаком в украинский полк имени Богдана Хмельницкого - первую украинскую воинскую часть российской армии. Отправился на фронт, но против немецких войск воевал недолго. Попросил отпустить из армии.

После наступления большевиков на Украину и кровавой резни в Киеве стал противником советской власти. Выступал за самостоятельность УНР и народовластие. В 1919 году собрал отряд и как атаман возглавил антибольшевистское восстание на Черниговщине. Оно потерпело поражение. Атамана схватили и должны были расстрелять, но от этого спасли ходатайствами другие писатели и нарком образования советской Украины Александр Шумский.

23 июня 1921 года киевский губернский ЧК распорядился повторно арестовать Чупринку за антисоветскую агитацию. После первого ареста он вошел в Цупком - подпольный военно-политический центр для руководства антибольшевистским движением сопротивления. Уже 28 августа его приговорили к высшей мере наказания. В деле говорилось, что действовал в подпольной организации, которая ставила целью свержение советской власти и восстановление УНР. Расстреляли в тот же день.

Чупрынка имел очень большую популярность среди патриотических кругов. Его фамилию позже взял в качестве псевдонима генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич - "Тарас Чупринка".

Цупком создали в столице 18 марта 1921-го. Его деятели планировали свергнуть большевистскую власть и провозгласить восстановление независимой Украинской Народной Республики. Центр имел связи с правительством Симона Петлюры в эмиграции.

Сначала его возглавил украинский эсер Иван Чепилко. Поддержали Цупком и влиятельные атаманы Киевщины, которые согласились стать военными руководителями повстанческих сил.

Чекисты быстро узнали о существовании повстанческого комитета и начали отслеживать его деятельность, чему способствовали сами повстанцы. Из-за плохой подготовки начало восстания постоянно переносили. В это время советские карательные органы разоблачали отдельные военные структуры и вносили разлад среди членов организации.

18 июня 1921-го чекисты провели спецоперацию в Киеве и Ирпене, куда перед тем переехал штаб комитета. В результате все руководство Цупкома арестовали. После этой новости некоторые атаманы сразу сдались большевиками.

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Дата
23
июня

Расстреляли поэта, который пошел воевать за Украину

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