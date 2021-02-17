Расстреляли 198 узников

На Соловках в 1930-х годах удерживали десятки украинских писателей и художников Фото: pexels.com

17 февраля 1938-го на Соловецких островах расстреляли 198 заключенных. По протоколу №303 особой тройки Управления НКВД Ленинградской области, каждый 5-й был уроженцем или жителем Украины. Среди них - руководитель Института украинского научного языка Григорий Холодный 1886-1938 года.

Уничтожение узников произошло согласно директиве наркома внутренних дел СССР Николая Ежова № 59190: "Провести операцию по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ, осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий и других контрреволюционеров, которые проводят в тюрьмах ГУГБ активную антисоветскую работу".

Дела осужденных пересматривала Тройка при УНКВД и выносила смертный приговор. Для Соловецкой тюрьмы утвердили норму 1,2 тыс. человек.

19 августа 1937-го эта директива поступила в Ленинград. В августе и сентябре руководство и оперчекистская часть Соловецкой тюрьмы подготовили 1116 справок и тюремных дел на заключенных, подлежащих расстрелу. На их основе составили "расстрельные" протоколы. Приговоры в отношении тех узников выполнили 27 октября - 4 ноября 1937-го.

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Еще 509 соловецких узников уничтожили в декабре 1937 года. Расстреляны 17 февраля 1938-го составляли последнюю группу. Их казнили в районе "командировки" Исаково. Подписал документы о расстреле заместитель начальника 10-го отдела ГУГБ майор государственной безопасности Николай Антонов.

Долгое время судьба соловецких узников оставалась неизвестной. 1 июля 1997-го члены Петербургского научно-информационного центра "Мемориал" начали раскопки в урочище Сандармох. В следующем году там построили памятник жертвам политических репрессий.

В урочище Сандармох 27 октября 1937 года состоялся первый день расстрелов узников капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым. Уничтожили 1111 узников Соловецкой тюрьмы особого назначения. В декабре 1933 года Соловецкий лагерь принудительных работ был реорганизован в отделение Беломоро-Балтийского комбината с центром в Медвежьегорске, ныне - Карелия, РФ. С 1937 года функционировал как Соловецкая тюрьма особого назначения. Особая тройка УНКВД Ленинградской области начала подписывать приговоры заключенным Соловецкого этапа 9 октября 1937-го. В течение 5 суток чекисты приговорили к расстрелу 1116 человек. Уничтожать людей решили в урочище Сандармох на севере Карелии. В "расстрельных" списках оказались политики, военные, ученые, писатели, художники, священники и зажиточные крестьяне - люди, которые не воспринимали советской действительности, за что получили клеймо "врагов государства и народа".