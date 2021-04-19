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понедельник, 19 апреля 2021 12:42

Расстреляли 104 жителей села

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Расстреляли 104 жителей села
Памятник на месте трагедии Красного Сада. Фото Леси Бондарук

19 апреля 1943 года польские полицаи вместе с нацистами уничтожили украинское село Красный Сад в Сенкевичивском районе Волынской области. Трагедия стала началом польско-украинского вооруженного противостояния на Волыни.

Противоречия между украинскими селами и польскими хуторами в крае существовали и до того, но весной 1943 года их начали еще больше будоражить немцы. Они боролись как против украинского освободительного движения, так и против польского. Взаимная ненависть должна была ослабить их. Тогда украинская вспомогательная полиция уже перешла в УПА. К отрядам привлекли поляков. Использовали их в антиукраинских акциях и как информаторов-доносчиков. Поляки наговорили, что жители Красного Сада бандиты и поддерживают УПА. Это и стало поводом к карательной акции.

Село окружили около 10 утра поляки, одетые в немецкую форму. Сначала убили нескольких человек на поле. Тогда разделились на небольшие группы и двигались вглубь. Хватали жителей, загоняли в овины и расстреливали из пистолета и ружей, некоторых добивали штыками и вилами. В тот день погибло 104 жителя села. Среди убитых было 20 детей школьного возраста, 8 дошкольного, а также девятимесячный младенец София.

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Уцелеть удалось 13-м людям. Кто-то спрятался в подвале собственного дома, кого-то обошли пули и удалось притвориться мертвым. Жительница Оксения Павлова обратилась к карателям на чешско-немецком суржике. Решили, что чешка и обошли дом. У одного дома увидели табличку с надписью "Мыхлин" и решили, что уже дошли до соседнего села.

После уничтожения жителей, их имущество вывезли в польскую Анджеювку, а здания подожгли. Деревня превратилась в пепелище и исчезла с карты Украины. Уже летом 1943 года УПА начало массово атаковать польские поселения Волыни.

Сегодня место где существовал Красный Сад называют хутор Маруся. Относится к Мыхлинскому сельскому совету. 18 апреля 2012 года на месте захоронения жителей на сельском кладбище освятили памятник с поименным списком всех украинцев, уничтоженных карателями.

17 марта 1943 года нацистские оккупанты и польские полицаи уничтожили украинское село Ремель на Ровенщине. По разным оценкам погибло от 300 до 600 человек.

Карательную акцию подготовили из-за слухов о том, что селяне активно сотрудничали с ОУН-УПА. Тогда подполье противостояло немцам и полякам на Волыни. Также очевидцы вспоминали, что жители села приняли в свои семьи и дали приют бывшим пленным Красной армии. Это также могло разозлить немцев.

По возвращении советской власти на Волынь трагедию замалчивали, ведь противоречила установке, что украинские националисты помогают нацистам.

Автор: По материалам УИНП
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Дата
19
апреля

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