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вторник, 08 июня 2021 11:11

Расстрел за измену: как работал закон в СССР

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Расстрел за измену: как работал закон в СССР
В СССР были репрессии против членов семьи осужденного. Фото: pexels.com

8 июня 1934 года в СССР приняли постановление об уголовном наказании за измену Родине.

Используя понятие о государственной измене большевики уничтожали своих оппонентов. Они решили изменить Уголовный кодекс в начале массовых репрессий. Изменой считались переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ от возвращения из-за границы в СССР.

Наказанием за государственную измену установили расстрел с конфискацией всего имущества. При смягчающих обстоятельствах - лишение свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества.

Если осужденному военнослужащему удалось убежать, то членов его семьи лишали свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Членов семьи, живших с осужденным, высылали и лишали прав сроком на пять лет. В постановлении от 8 июня 1934-го использовали понятие "член семьи изменника Родины". Такими считали всех совершеннолетних детей, которые жили с этим лицом. Их обвиняли в том, что они не сообщили о преступлении. Отправляли в специальные лагеря.

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Новое постановление не устанавливала ответственность при наличии вины. Закон разрешил проводить сталинские репрессии.

Постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок" приняли в ЦК Компартии Украины 18 ноября 1932 года. Режим черных досок приобрел статус официальной репрессии. Сначала его могли применять облисполкомы и райкомы партии к отдельным колхозам и сельсоветам, впрочем, на практике для преодоления "кулацкого влияния" и обезвреживания "злостных держателей хлеба", на черные доски заносили целые деревни, отдельные районы, коллективы машинно-тракторных станций и даже отдельных жителей.

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Дата
08
июня

Расстрел за измену: как работал закон в СССР

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