Рассказали о назначении узких коридоров пирамиды Хеопса

Фараон использовал узкие коридоры для общения с подданными Фото: arxipedia

Польские археологи выдвинули предположение относительно назначения системы узких коридоров в пирамиде Хеопса. Они убеждены, что это было своеобразное переговорное устройство.

Через систему передавался голос фараона за пределы пирамиды и внутри нее. Так правитель общался с людьми, которые приходили к резиденции и не имели разрешения увидеть богоизбранного, передает Zik.

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Предположение основывается на исторических данных о том, что Хеопс использовал сооружение как резиденцию ​​в последние годы жизни. В пирамиде действовал большой штаб чиновников и охраны, а выявленные коридоры до сих пор имеют хорошую звукопередачу. Исследования в данном направлении ведутся до сих пор.

Археологи из университетов Парижа и Сорбонны во главе с французским египтологом Пьером Талием нашли папирус возрастом 4500 лет. Его обнаружили в пещере Вади-эль-Жарден на берегу Красного моря. Журнал вел египетский чиновник Мерер. Текст, написанный с использованием иероглифов, раскрыл тайну строительства Великой пирамиды Гизы.