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пятница, 09 апреля 2021 01:13

Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом

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Раскрыли подробности погребения епископа с эмбрионом
Епископ и младенец буди дедом и внуком. Фото: Krzewinska et al., J. Archaeol. Sci. Rep., 2021

Эксперты проанализировали ДНК епископа и недоношенного ребенка и обнаружили, что между ними была родство.

Епископ Лунда Педер Педерсен Винструп умер в 1679 году. Его мумифицировали и похоронили в семейный склеп в Лундском соборе в Швеции, пишет Science Alert.

2012-го решили перенести гроб Винструпа. Тогда в нем обнаружили крошечный труп эмбриона, мертворожденного не более чем на 5-м или 6-м месяце беременности. Его аккуратно спрятали за икрами епископа.

Тела эмбрионов часто находят в женских погребениях. Иногда эти дети даже не были связаны с усопшими, к которым их подкладывали. Но не было понятно, почему тело положили к епископу.

"Не было ничего необычного в том, что маленьких детей клали в гробы вместе со взрослыми. Эмбрион могли поместить в гроб сразу после похорон, когда он находился в сводчатой ​​гробнице в Лундском соборе. Однако поместить гроб в склеп - это одно, а поместить плод в гроб епископа - совсем другое. Это заставило нас задуматься, была ли какая-то связь между ребенком и епископом", - рассказал археолог Торбьерн Альстрём из Лундского университета в Швеции.

В своем новом исследовании команда взяла образцы с обеих наборов останков и провела полную генетическую последовательность вытянутой ДНК. Примерно 25% генов двух трупов совпадали.

Это могли быть дядя и племянник, сведенные или двоюродные братья, или дед и внук. Это также подтверждается хромосомными данными.

Винструп и плод не имеют общей митохондриальной ДНК, которая передается от матери. Это означает, что мать нерожденного была дочерью епископа.

От первого брака у епископа был сын, который дожил до совершеннолетия. Согласно историческим записям, когда Винструп-младший учился в Лейденском университете в Нидерландах, он изучал фортификацию, а не теологию. Не позднее 1679 года женился на молодой дворянке по имени Доротея Спарре.

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В 1680, когда шведская корона отвоевала земли, подаренные аристократии, Винструп-младший потерял свои владения. Остаток жизни он провел в нищете и без детей. Вместе с ним и закончился мужской род Винструпов.

"Таким образом, плод, пожалуй, является частью печальной истории этого человека. Вполне возможно, младенца поместили в гроб его дедушки в качестве символического акта, как последнего наследника мужского пола Винструпов", - подытожили исследователи.

Перины с птичьего пуха должны были помочь умершим викингам легче попасть в загробный мир. Такое мнение высказали археологи, изучающие древние захоронения на территории Вальсгарда в Швеции.

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