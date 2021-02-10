Раскопали зал, в котором пировал император

В итальянском городе Тиволи археологи раскопали зал, где император Рима Адриан и его жена Вибия Сабина завтракали и устраивали пышные пиры.

Зал был частью виллы, построенной для императора около 120 года в греко-римском стиле. К проектированию зданий приложил руку сам властитель, который увлекался искусством и историей, сообщает Daily Mail.

Владения располагалась за 32 км от Рима и охватывали 200 акров или 80 га. Уже 128 года Адриан назвал виллу своей главной резиденцией и руководил из нее империей, избегая столичной суеты. Принимал многочисленных гостей и бюрократов.

Автор: dailymail.co.uk Обнаружили помещение, в котором император Адриан и его жена, вероятно, устраивали пышные завтраки приблизительно 1,9 тыс. лет назад.

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Банкетный зал размещался на мраморной платформе в частично затопленной снаружи полукруглой комнате. Из нее открывался вид на 2 фонтана, а свет внутрь проходил через большое окно, отражая на стене красивые силуэты императора и его жены. Это должно было производить на гостей впечатление.

От зала можно было попасть в 4 спальни, каждая из которых имела туалет, украшенный мраморными панелями и драгоценными камнями.

Сама вилла находилась в окружении изысканных садов, сельскохозяйственных угодий. Из нее было отлично видно Апеннинские горы.

"Вилла была своеобразной машиной, что олицетворяла божественное начало императора. Это было почти футуристично", - отметили ученые.

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