Раскопали захоронения 6 тыс. жертв этнических чисток

В Бурунди обнаружили новые массовые захоронения жертв этнических чисток Фото: istpravda.com.ua

В Республике Бурунди, что в Центральной Африке, нашли массовые захоронения 6 тыс. человек. Людей уничтожили в ходе этнической чистки против народности хуту в 1972 году.

Председатель комиссии по установлению истины и примирения Пьера Клавера Ндайкарие заявил, что рядом с остатками обнаружили десятки тысяч пуль. Все найденные вещи планують использовать для идентификации жертв, сообщает Историческая Правда.

По мнению представителей комиссии, семьи жертв этнической чистки теперь могут нарушить свое молчание, что длилось в течение 48 лет.

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В 2014 году правительство Бурунди сформировал комиссию по изучению преступлений, что имели место в стране в период с 1885 по 2008 годы. На сегодняшний день она нашла более 4 тыс. массовых захоронений и более 142 тыс. тел.

Населения Бурунди разделено между этническими группами тутси и хуту. Гражданская война, в которой погибли 300 тыс. человек до ее окончания в 2005 году, также имела этнический подтекст.