Раскопали захоронение женщины-скифа

Фото: Facebook

Захоронение скифской женщины обнаружили у восточного укрепления Бельского городища. Раскопки проводит совместная экспедиция Музея археологии Харьковского национального университета им. Каразина и заповедника "Бильск".

"Открыто ряд объектов, выявлено интересные находки скифского периода", - пишет в Facebook директор историко-культурного заповедника "Бильск" Игорь Корост.

Найдены остатки керамики и захоронение женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя

Бельское городище - городище скифского времени VIII-III в. до н.э. Располагается в междуречье Ворсклы и реки Сухая Грунь в районе села Бельск Полтавской области. Городище состоит из 3-х укрепленных поселений. Они объединены защитным валом. Общая площадь городища составляет 4,4 тыс. га.

В Никопольском р-не Днепропетровской обл. "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине. Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях, сообщает "День". "Первый сигнал в полицию и органы власти поступил от "поисковиков", которые легально занимались раскопками недалеко от Нечаевой могилы.