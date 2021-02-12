Раскопали захоронение вождя

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В Ростовской области археологи обнаружили захоронение знатного человека, рядом с которым похоронили воина и боевого коня. Курган предварительно датировали IV в. до н.э. - скифской эпохой.

Ученые рассказали, что могильник разграбили мародеры вскоре после его создания. Сейчас от мужчины в центре захоронения остался только череп, а возле него лежало 5 глиняных амфор, сообщает Донской государственный технический университет.

Неподалеку специалисты раскопали воина ростом около 2 м, которого убили во время проведения погребальной церемонии. При нем сохранились золотая цепочка, 2 копья и большой железный меч с позолоченой рукояткой и в деревянных ножнах. Неподалеку нашли пращу, колчан со стрелами и несколько сломанных стрел, наконечники копий и сосуд для благовоний или масла. Предполагают, что над телом воина проводил магический обряд какой-то жрец. Он ломал стрелы и присыпал ими покойника.

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Захоронение коня было расположено несколько выше центрального. Не исключают, что это личный конь вождя. Когда-то его сбрую украшал металлический наносник в виде оленя, который назвали нетипичным для местных племен, ведь причерноморским скифам были присущи плоскостные изображения.

Нехарактерным для скифской культуры назвали и найденный в захоронении бронзовый котел с горизонтальными ручками. Ранее такие предметы находили в могильниках Приуралья.

Сейчас ученые планируют проанализировать кости и предметы и установить, был ли знатный человек скифом, или все же выходцем из Южного Приуралья.

Археологи раскопали захоронение англо-саксонского зтаного воина со снаряжением VI в. недалеко от города Марлоу на юге Великобритании. В 2018 году кладоискатели обнаружили на том месте 2 медных сосуда и рассказали об этом специалистам. Недавно те достали из земли скелет мужчины и богатый погребальный инвентарь: стеклянные и железные сосуды, которы происходили с территории современной Бельгии, застежки для одежды, ножницы и наконечники копий. Самой интересной находкой стал меч, сохранившийся в отличном состоянии.