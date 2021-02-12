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пятница, 12 февраля 2021 17:30

Раскопали захоронение вождя
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Археологи раскопали курган вождя или знатного человека скифской эпохи
Фото: donstu.ru
Археологи раскопали курган вождя или знатного человека скифской эпохи
Археологи раскопали курган вождя или знатного человека скифской эпохи
Археологи раскопали курган вождя или знатного человека скифской эпохи
Археологи раскопали курган вождя или знатного человека скифской эпохи

В Ростовской области археологи обнаружили захоронение знатного человека, рядом с которым похоронили воина и боевого коня. Курган предварительно датировали IV в. до н.э. - скифской эпохой.

Ученые рассказали, что могильник разграбили мародеры вскоре после его создания. Сейчас от мужчины в центре захоронения остался только череп, а возле него лежало 5 глиняных амфор, сообщает Донской государственный технический университет.

Неподалеку специалисты раскопали воина ростом около 2 м, которого убили во время проведения погребальной церемонии. При нем сохранились золотая цепочка, 2 копья и большой железный меч с позолоченой рукояткой и в деревянных ножнах. Неподалеку нашли пращу, колчан со стрелами и несколько сломанных стрел, наконечники копий и сосуд для благовоний или масла. Предполагают, что над телом воина проводил магический обряд какой-то жрец. Он ломал стрелы и присыпал ими покойника.

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Захоронение коня было расположено несколько выше центрального. Не исключают, что это личный конь вождя. Когда-то его сбрую украшал металлический наносник в виде оленя, который назвали нетипичным для местных племен, ведь причерноморским скифам были присущи плоскостные изображения.

Нехарактерным для скифской культуры назвали и найденный в захоронении бронзовый котел с горизонтальными ручками. Ранее такие предметы находили в могильниках Приуралья.

Сейчас ученые планируют проанализировать кости и предметы и установить, был ли знатный человек скифом, или все же выходцем из Южного Приуралья.

Археологи раскопали захоронение англо-саксонского зтаного воина со снаряжением VI в. недалеко от города Марлоу на юге Великобритании. В 2018 году кладоискатели обнаружили на том месте 2 медных сосуда и рассказали об этом специалистам.

Недавно те достали из земли скелет мужчины и богатый погребальный инвентарь: стеклянные и железные сосуды, которы происходили с территории современной Бельгии, застежки для одежды, ножницы и наконечники копий. Самой интересной находкой стал меч, сохранившийся в отличном состоянии.

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