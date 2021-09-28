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вторник, 28 сентября 2021 12:57

Раскопали захоронение немецких военных
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12 сентября в Лугинском районе Житомирской нашли захоронение немецких солдат времен Второй мировой.
Фото: "Пошук"
На шее одного из солдат оказался алюминиевый жетон с номером подразделения и личным номером бойца
Всего нашли 12 солдат Вермахта и девять жетонов

12 сентября в Лугинском районе Житомирской области нашли захоронение немецких солдат времен Второй мировой войны.

Поисковики проверяли информацию местных крестьян о захоронении красноармейцев, сообщает историко-патриотическое объединение "Поиск".

"На шее одного солдата оказался алюминиевый жетон с номером подразделения и личным номером бойца. Поняли, что в ямах лежат солдаты Вермахта. В первый день раскопали остатки шести солдат. Двое лежали по одиночке - один на спине, второй на живот. Другие четверо лежали в ямах по двое. У одного солдата было два зубных протеза. На всех - три жетона", - говорится в сообщении.

На следующий день обнаружили тела еще шести солдат. Они при себе имели несколько расчесок, зеркальце, хлорницы, чернильную ручку, складной нож, ластик, точилку для карандашей и презервативы. У одного солдата в кошельке лежали билеты на театральное представление в польском городе Битом. У другого в кармане лежал свисток и немецкая награда Железный Крест второго класса.

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Всего нашли 12 солдат Вермахта и девять жетонов. О находке поисковики сообщили народному союзу Германии по уходу за военными захоронениями. Подготовили документацию для последующей передачи останков солдат для перезахоронения на сборном немецком военном кладбище.

Братскую могилу 33 советских воинов нашли на территории Турийского района на Волыни. Археологические работы проводил у поселков Годовичи, Торговище, Видюты и Ставок поисковый отряд "Возрождение".

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