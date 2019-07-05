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пятница, 05 июля 2019 16:06

Раскопали захоронение молодого русича

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Автор: te.suspilne.media
  На Тернопольщине раскопали захоронение подростка времен Киевской Руси
На Тернопольщине раскопали захоронение подростка времен Киевской Руси

Археологи нашли останки подростка, похороненного в период Киевской Руси в Кордышеве, Тернопольская область. Также обнаружили скелеты времен Комаровской культуры.

"Им более 3,5 тысячи лет", - сообщила порталу UA Тернополь директор Тернопольского областного центра охраны научных памятников Марина Ягодинская.

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Раскопки проводятся археологами Василием Ильчишиным и Мариной Ягодинской. С ними проходят практику 15 студентов-историков Тернопольского педуниверситета.

Археологи продолжают раскопки под фонтаном "Кульбаба" на площади Галицкой в ​​центре Львова. Исследователи обнаружили остатки людей.

"Речь идет примерно об останках 5 покойников. Очевидно, когда-то там было прикостельное кладбище, как это часто практиковали во Львове, и что не было странным для средневекового города. Нашли их в перехороненой яме австрийских времен.

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