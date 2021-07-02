Раскопали ритуальное место, с которого смотрели в другой мир

Резервуар для орошения, построенный более 3 тыс. лет назад, оказался сакральным сооружением. К такому мнению пришли ученые, которые исследовали находку.

Впервые на нее наткнулись в 2004 году близ города Ночето на севере Италии. Сооружение в виде бассейна располагалось на вершине холма. Его строили из дуба, вяза и ореха. Имело 12 м в длину, 7 м в ширину и 3 м в глубину. Его возраст установили между 1600-1400 годами до н.э. В те времена в регионе доминировала археологическая культура Террамар, сообщает Live Science.

Автор: PLOS One Сооружение имело сакральное значение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото

Ученые выдвигали различные теории относительно назначения сооружения. Называли общественным бассейном или резервуаром для орошения, но сейчас считают, что оно слишком сложное. Дальнейшие исследования, местоположение, необычная конструкция привели к мнению, что бассейн использовали для создания иллюзии другого мира во время сакральных водных ритуалов.

"Если бы вы подошли к этому сооружению и посмотрели бы на поверхность воды, то стали бы свидетелями потрясающего эффекта. Глядя вниз, вы смотрели бы на отраженное небо и воспринимали его таким образом, словно попали в другой мир", - отметил один из археологов.

Также неподалеку от бассейна нашли горшки для ритуальных подношений и обрядовые статуэтки, что еще больше усилило правильность предположения.

Подобные и более древние ритуальные бассейны ранее находили на Крите, но они имели меньшие размеры и создавались из глины и камней.

Недавно в Финляндии нашли древнюю вырезанную из дерева фигуру змеи. Визуально она напоминает посох. Радиоуглеродная датировка отнесла находку к 2471-2291 годам до н.э. Это эпоха неолита. Находка могла иметь ритуальную функцию. Артефакт имеет длину 535 мм и толщину 25-30 мм. Он вырезан из цельного куска дерева. Фигурка сужена в области шеи и хвоста, тело сделали с двумя изгибами. Голову изобразили в поднятом положении с открытой пастью.