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четверг, 11 марта 2021 15:54

Раскопали поселение, которым руководили женщины

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Раскопали поселение, которым руководили женщины
В Испании раскопали поселение бронзового века. Фото: Cambridge University Press

В Испании раскопали богатое захоронение бронзового века.

Исследователи предположили, что там похоронили женщин-правительниц, которые руководили Пиренейским полуостровом в 1550 году до н. э., сообщает The Guardian.

Исследователи назвали захоронения одним из самых роскошных в Европе. С 2013 года команда археологов изучает местность Ла-Альмолойя в южном испанском регионе Мерсия.

На этом месте обнаружили похороненных в большом керамическом сосуде мужчину и женщину. Они умерли примерно в одно и то же время в середине XVII в. до н. е. Вместе с ними похоронили 29 артефактов. Почти все из них принадлежали женщине.

В захоронении нашли браслеты, кольца и редкую диадему. Всего на месте захоронения обнаружили 230 г серебра.

Захоронение может быть расположено на месте дворца бронзового века. Именно женщины могли править в нем.

Археолог Роберто Риш сообщил, что мужчины в этом обществе скорее всего были воинами. Об этом свидетельствуют мечи, найденные в нескольких мужских захоронениях.

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Древнее поселение было высокоорганизованное, с богатой элитой. В нем могла существовать налоговая система

"В Западной Европе не было ничего подобного", - сказал Риш.

Вскоре после смерти похороненной женщины все поселение сгорело.

Археологи обнаружили древний хрустальный кинжал во время раскопок гробницы Монтелирио, недалеко Севильи в Испании. Его возраст оценили в не менее 5 тыс. лет. Длина артефакта составляет 22 см. Его острие изготовлено из горного хрусталя, а рукоять с резьбой кости. Также в том же месте нашли 10 хрустальных наконечников стрел

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