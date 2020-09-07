Раскопали остатки царского дворца

Израильские археологи наткнулись на остатки царского дворца Фото: Israel antiquities authority

Археологи обнаружили руины царского дворца возрастом около 2,5 тыс. лет в Иерусалиме.

Предполагают, что его построили после неудачной осады города ассирийцами в 701 году до н.э. Дворец должен был возвышаться над храмом царя Соломона в самом сердце города. Вероятно, его разрушили в 585 году до н.э. вавилонские захватчики, сообщает "Популярная Механика".

Сомнений, что принадлежал царям, у исследователей нет - это доказывают изысканные капители. Изображения подобных сейчас можно увидеть на монете 5 шекелей.

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"Интересно, что обломки дворца аккуратно похоронили, а каменные колонны положили друг на друга. Сейчас все еще трудно сказать, кто спрятал капители и почему это сделали", - отметил директор раскопок Яаков Биллиг.

Недавно археологи обнаружили остатки большого административного комплекса времен Иудейского царства в квартале Арнона в Иерусалиме. Находке около 2,7 тыс. лет. Раскопанное сооружение состоит из нескольких стен, построенных из тщательно обработанного камня. Было складом, налоговым центром и работало во времена царей Езекии и Манасия.