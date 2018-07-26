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четверг, 26 июля 2018 15:17

Раскопали массовое захоронение погибших на войне

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Скелеты четырнадцати человек обнаружили во время раскопок в Шумске Тернопольской области. Их расстреляли в период Второй мировой войны. Эти люди могли быть жертвами политических репрессий.

"Представители львовского общества проводят официальные раскопки. Они занимаются поиском жертв политических репрессий и войн на территории Шумского района", - сообщила начальник Шумского следственного отделения Инна Могила, пишет "Наш День".

Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия. Все люди погибли в течение 1940-1945 годов. Личности погибших предстоит установить. Неизвестно, погибли все в одно время или в разное, говорят археологи.

Автор: nday.te.ua
  Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия
Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

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Шумск в 1940-м был центром района. Большинство населения занимались сельским хозяйством. Город был многонациональным. Здесь жили украинцы, а также польская и еврейская национальные меншинства.

Автор: nday.te.ua
  Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия
Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

Захоронения обнаружили на территории частного предприятия.

Автор: nday.te.ua
  Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия
Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

Во время Второй мировой войны Тернополь разрушили до основания. Его называли вторым Сталинградом.

Гитлер считал город воротами к Третьему рейху.

Затем Тернополь восстанавливали. Пострадало много старых подземелий.



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