Раскопали массовое захоронение погибших на войне

Скелеты четырнадцати человек обнаружили во время раскопок в Шумске Тернопольской области. Их расстреляли в период Второй мировой войны. Эти люди могли быть жертвами политических репрессий.

"Представители львовского общества проводят официальные раскопки. Они занимаются поиском жертв политических репрессий и войн на территории Шумского района", - сообщила начальник Шумского следственного отделения Инна Могила, пишет "Наш День".

Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия. Все люди погибли в течение 1940-1945 годов. Личности погибших предстоит установить. Неизвестно, погибли все в одно время или в разное, говорят археологи.

Автор: nday.te.ua Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

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Шумск в 1940-м был центром района. Большинство населения занимались сельским хозяйством. Город был многонациональным. Здесь жили украинцы, а также польская и еврейская национальные меншинства.

Автор: nday.te.ua Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

Захоронения обнаружили на территории частного предприятия.

Автор: nday.te.ua Захоронение четырнадцати человек обнаружили во время работ на территории предприятия

Во время Второй мировой войны Тернополь разрушили до основания. Его называли вторым Сталинградом. Гитлер считал город воротами к Третьему рейху. Затем Тернополь восстанавливали. Пострадало много старых подземелий.





