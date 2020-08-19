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среда, 19 августа 2020 17:53

Раскопали игрушки, которым 3,5 тыс. лет

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Археологи обнаружили 2 маленькие статуэтки свиней возрастом 3,5 тыс. лет на горе Зиндрам у поселка Машковице на юге Польши. Могли быть игрушками или культовыми предметами.

Их нашли внутри остатков одного из человеческих жилищ. Когда-то на том месте располагалось древнее поселение, окруженное большой каменной стеной, сообщает The History Blog.

Автор: Grzegorz Momot
  В Польше нашли древние статуэтки в виде свиней.
В Польше нашли древние статуэтки в виде свиней.

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Фигурки имеют длину в несколько сантиметров, а их мягкий зеленый цвет с розовыми оттенками делает их еще более похожими на свиней. Хотя предметы и нашли внутри одного дома, их стиль несколько отличается, что может указывать на изготовление разными людьми.

Исследователи отмечают, что функция этих фигурок пока не понятна. Возможно, были детскими игрушками или обрядовыми предметами. Не исключают, что их использовали во время рассказывания истории, имевшей особое значение для тогдашних людей.

На раскопе городища Картал у современного с. Орловка в Ренийском р-не Одесской обл. обнаружили терракотовую статуэтку древнего божества. Она изображает древнего бога торговли. Греки называли его Гермесом, а римляне - Меркурием.

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