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понедельник, 22 марта 2021 01:13

Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет

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Раскопали городские укрепления, которым более 1 тыс. лет
Раскопали город, который был на месте Пекина. Фото: Wikimedia

В одном из исторических районов Пекина археологи обнаружили свидетельства существования города Чжунду, который был столицей династии Цзинь в 1115-1234 годах.

Раскопки проводились на участке рядом с нынешним финансовым и деловым районом Лиге. Работы начались еще 2 года назад. Пытались найти руины древнего города Чжунду, о котором известно из легенд, сообщает China.org.cn.

Археологам удалось раскопать 3 части древней городской стены. Раскопки проводила команда Пекинского института культурных реликвий.

Руины этого города обнаружили и при строительстве метро в столичном районе Фэнтай. По словам историков, оно сначала служило ключевым городом для защиты границ государства. Пекин мог быть временной столицей, прежде чем стал центром государства в период правления династии Цзинь.

"Это открытие знаменует собой поворотный момент в истории расположения и строительства столицы Китая", - говорит руководитель раскопок Дин Лиина.

Найти руины было нелегко. Работы осложняла современная инфраструктура и сооружения, которые строили здесь в течение многих веков.

Установили, что южная часть древней городской стены была практически полностью разрушена при строительстве дорог и городской свалки. Но археологи обнаружили валы, которые были частью системы оборонительных укреплений Чжунду.

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Исследователи отмечают, что это были крепостные башни, с которых открывался широкий обзор на три стороны света. Это повышало обороноспособность города.

В захоронении на севере Китая археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет. В гробнице знатного человека также нашли бронзовое погребальное оружие и богато украшенный бронзовый сосуд. В одном из сосудов был мягкий желто-белый материал.

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