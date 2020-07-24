Раскопали древний склад, в который люди сносили налоги

Исследователь держит глиняный фрагмент с царской печатью, которую поставили 2,7 тыс. лет назад Фото: timesofisrael.com

Археологи обнаружили остатки большого административного комплекса времен Иудейского царства в квартале Арнона в Иерусалиме. Находке около 2,7 тыс. лет.

Раскопанное сооружение состоит из нескольких стен, построенных из тщательно обработанного камня. Было складом, налоговым центром и работало во времена царей Езекии и Манассии, сообщает The Times of Israel.

Внутри нашли коллекцию глиняных статуэток в виде женщин и животных, принадлежавших идолопоклонникам. Также было найдено 120 ручек от кувшинов с отпечатками древних печатей. На многих присутствуют надписи LamMeLeKh - собственность царя. Другие ручки содержат имена важных чиновников или богатых людей периода Первого Храма. По словам ученых - это свидетельствует о том, что значительная часть правительственной администрации Иудейского царства располагалась за пределами города Давида.

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"Это одно из самых значительных открытий периода царей в Иерусалиме, совершенное за последние годы. На месте, которое мы раскопали, есть признаки того, что правительство руководило и распределяло продовольственные запасы не только во время голода и дефицита, но и управляло избытком сельского хозяйства, накапливая товары и богатства", - рассказывают директора раскопок от Управления древностей Израиля Нери Сапир и Натан Бен-Ари.

Считают, что сооружение пришло упадок после гибели Иудейского царства в 586 году, однако впоследствии здесь снова появились жители, которые восстановили административную деятельность.

В августе 2019 года археологи раскопали древнюю христианскую церковь у Галилейского моря на севере Израиля. Они убеждены, что это Церковь апостолов в поселке Вифсаида, которая вспоминается в Библии. Ее построили над домами последователей Иисуса Христа апостолов Павла и Андрея. Именно на этом месте Иисус накормил 5 тыс. человек двумя рыбами и пятью кусками хлеба.