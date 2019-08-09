Раскопали древний кладбище с захоронениями людей из разных частей Европы

Автор: walesonline.co.uk В Уэльсе раскопали 86 человек эпохи раннего средневековья.

Археологи раскопали массовое захоронение неподалеку колледжа в Уэльсе. Покойники лежали в каменных могилах и датируются 400-800 годами. Именно в этот период римляне покинули Уэльс пытаясь укрепить провинции современной Франции от нашествия варваров.

Всего раскопали 86 могил. В большинстве из них женщины. По мнению ученых, люди не были местными, а походили из разных уголков Европы - Скандинавии, Испании. Сохранению скелетов способствовала повышенная кислотность почвы, сообщает Wales Online

В захоронениях обнаружили многочисленные артефакты, в том числе римскую монету с изображением императора Антония Пия (138 - 161). Также нашли брошь раннесредневекового стиля.

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Археологи нашли руины здания эпохи викингов на острове Раузи, Шотландия. Исследователи датируют его X-XII вв. Предполагают, что это был банкетный зал местного вождя Сигурда. Он упоминается в средневековой "Саге об оркнейцах".