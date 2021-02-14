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воскресенье, 14 февраля 2021 12:25

Раскопали древнейшую в мире пивоварню

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Раскопали древнейшую в мире пивоварню
Египтяне использовали пиво для ритуалов. Фото: pexels.com

В древнем городе Абидоса в Египте раскопали пивоварню.

Она может быть древнейшим производством пива в мире. Генеральный секретарь Службы древностей Египта Мустафы Вазири сообщил, что пивоварня относится ко временам фараона Нармера. Он был основателем I династии Раннего царства, правил в конце XXXII ст. до н.э., сообщает Associated Press.

Раскопали 8 помещений 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В них обнаружили по 40 глиняных резервуаров, в которых изготавливали пиво.

Археологи сообщили, что пиво использовали на церемониях египетской элиты. Абидос с середины IV тысячелетия до н.э. был важным религиозным центром Египта. Там поклонялись богу Осирису.

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Британские археологи еще в 1900-х годах предполагали, что в городе была пивоварня. Тогда исследователи не нашли ее.

В Египте археологи нашли мумию с амулетом в виде золотого языка. Исследователи предположили, что амулет должен был позволить умершему говорить в загробной жизни. Выясняют, имел ли человек дефект речи. Также непонятно, почему язык сделали именно из золота.

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