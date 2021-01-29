Раскопали древнее кладбище с каменными надгробиями с вырезанными лицами

Могильник разграблен, но при этом сохранилось более десятка антропоморфных стел Фото: РАН

В Инкерманской долине оккупированного Крыма археологи раскопали могильник Киль-Дере 1, обнаруженный еще в 2018 году. Нашли много человекообразных каменных надгробий и стел римского времени.

По предположениям ученых, могильник действовал с II - IV вв. Его нашли уже разграбленным, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Из 232 захоронений целыми осталось только 14. Несмотря на это находку назвали самой большой коллекцией каменных статуй позднескифской культуры.

Кроме типичных захоронений в камерах и саркофагах, к покойникам также применяли кремацию. Пепел насыпали в амфоры.

У самих захоронений нашли много погребальных даров: краснолаковую керамическую и стеклянную посуду, изделия из металла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму нашли руины древней мастерской

Во время незаконных раскопок в оккупированном Крыму археологи нашли винодельню на месте античного города Парфения. Ученые нашли резервуары для виновного сусла и давильную площадку. Через территорию городища прокладывают водопровод. Строители уже частично повредили комплекс памятника.