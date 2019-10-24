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воскресенье, 27 октября 2019 08:20

Рак первым начал лечить радиацией физик

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Рак первым начал лечить радиацией физик
Лучевую терапию Гарольд Джонс предложил проводить "кобальтовой пушкой". Фото: item

Врачи под руководством физика-ядерщика Гарольда Джонса в канадском Саскачеванскому университете 27 октября 1951 года впервые применили радиацию для лечения рака. Сегодня этот метод борьбы с раком стал одним из основных.

Джонс работал в атомной энергетике, исследовал действие Х-лучей. Ему пришло в голову использовать радиационное облучение для того, чтобы уничтожать или хотя бы повреждать раковые клетки. Физик заметил, что они активно делятся и быстро растут. А на активные клетки радиация действует сильнее. Достаточно большая доза радиации останавливает развитие злокачественной опухоли.

Суть лучевой терапии заключается в воздействии ионизирующего излучения на опухолевые клетки. Необходима для гибели клетки доза излучения подводится непосредственно к злокачественной опухоли, при этом окружающие здоровые ткани и органы получают минимальную облучения.

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Лучевую терапию Гарольд Джонс предложил проводить радиоактивным кобальт-60. Назвал ее "кобальтовой пушкой". Из нее выходили гамма-лучи, действуют так же, как Х-лучи. Но Джонс не предусмотрел, что лучевая терапия, убивая раковые клетки, имеет много побочных действий. После сеансов больные чувствуют слабость и тошноту, у них выпадали волосы, снижался иммунитет. Поэтому, несмотря на положительные результаты, после лучевой терапии приходится долго приходить в себя.

Эпидемия чумы или "черная смерть" 20 августа 1348-го достигла Парижа. "Черная смерть" убила от трети до половины населения Европы. Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы XIV-XV вв.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
октября

Рак первым начал лечить радиацией физик

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