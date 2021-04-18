Район столицы сравняли с землей

За два года более 80 тыс. Жителей гетто умерли от болезней, голода и лишений. Фото: inftaran.info

По приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера 19 апреля 1943-го отряд немцев начал ликвидацию еврейского гетто Варшавы. Только за последний месяц погибло 56 тыс. его жителей.

Варшавское гетто основано 1940-го по приказу губернатора Варшавского округа Людвига Фишера. Нацисты оградили стеной часть города и переселили туда всех варшавских евреев - более 400 тыс. Одним из основных способов добыть пищу в Варшавском гетто была контрабанда. По ночам контрабандный товар перебрасывали через колючую проволоку. За два года более 80 тыс. жителей гетто умерли от болезней, голода и лишений. Через три года в гетто остались только 60 тыс евреев. Большинство были уже уничтожены в истребительном лагере в Белжеце.

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Они прятались в подземных бункерах и отказывались сдаваться. От польских подпольных организаций повстанцы получали помощь. Отборные силы СС вошли на территорию гетто ночью 19 апреля.

Количество повстанцев по разным данным составляли полторы тысячи человек, в том числе много женщин. Нацисты сожгли и взорвали все здания на территории. Бои продолжались 27 дней. Отряды СС и полиции объявили о подавлении восстания 16 мая. Всего число погибших может достигать 62-63 тыс.

В Варшаве 16 октября 1940-го нацисты обнесли трехметровым стеной и колючей проволокой территорию жилых кварталов специально для проживания евреев. Им приказали переехать в гетто и запретили выходить за пределы.