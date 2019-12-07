Радиосвязь через океан изобрел итальянский физик

Итальянский физик Гульельмо Маркони получил Нобелевскую премию. Фото: LIFE

Сигнал радиоволны из Англии в Канаду, переданые итальянским физиком и изобретателем Гульельмо Маркони, преодолели 3500 км 12 декабря 1901 года. Это первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи.

Итальянец Гульельмо Маркони (1874-1909) с детства интересовался вопросами, связанными с радиоволнами, провел первую публичную демонстрацию передачи радиосигнала на расстояние 3 км, затем через море. Экспериментировал с большими расстояниями.

Создал крупное акционерное общество, пригласил многих известных ученых и инженеров. Осуществил передачу радиосигналов на 14 км через Бристольский залив, в октябре - на расстояние 21 км. В ноябре того же года построил первую стационарную радиостанцию ​​на острове Уайт, обеспечив связь острова с материком на расстоянии 23 км.

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В городе Ньюфаундленд с помощью антенны, поднятой на высоту 150 метров, получил сообщение в виде буквы "S" азбукой Морзе направлено на из Англии. Доказал, что радиоволны могут отражаться ионосферой Земли и преодолевать гигантские расстояния. В конце следующего года было налажено регулярное трансатлантический радиосвязь. За восемь лет Гульельмо Маркони получил Нобелевскую премию по физике.

Открытие, которое быстро перевернуло представление о коммуникации в целом мире сделал Самюэль Морзе. 20 июня 1840 он запатентовал телеграф - средство для передачи сигнала по проводам.