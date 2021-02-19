Рада утвердила герб

Трезубец стал малым Государственным гербом Украины 19 февраля 1992 Фото: rada.gov.ua

19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила трезубец малым Государственным гербом Украины и главным элементом будущего большого герба. Трезубец стал официальным символом Украины рядом с государственным флагом и гимном.

Открытый конкурс на создание эскиза герба объявили еще 24 июня 1991 года. Комиссия получила более 200 работ, но победителем объявили проект историка Андрея Гречило, а также художников Ивана Турецкого и Алексея Кохана - золотистый трезубец на синем щите. Этот символ демонстрировал преемственность украинской истории и государственности.

Первая попытка утвердить трезубец на утреннем заседании 19 февраля потерпела неудачу из-за сопротивления коммунистов. Голоса за него отдали только 201 депутат. Тогда демократические депутаты из фракции Народна рада объявили, что в случае провала второй попытки выйдут из состава парламента и обратятся к Президенту относительно его роспуска.

В конце концов демократические силы и коммунисты согласились на компромисс - утвердить герб малым, что предусматривало принятие в будущего большого. 19 февраля за трезубец проголосовали 231 депутатов.

Несмотря на отсутствие по сей день большого герба, трезубец считают полноправным символом. Многие украинцы убеждены, что большой герб принимать не стоит.

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25 августа 2020-го Верховная Рада поручила Кабинету министров объявить конкурс на эскиз большого Государственного герба Украины. Жюри получило 125 работ. В оценке руководствовались ст. 20 Конституции Украины. В соответствии с ней, главным элементом большого герба должен быть "малый Государственный герб Украины" без вмешательств и изменений. Также герб Войска Запорожского - казак с мушкетом. Между тем в обществе разгорелась дискуссия, нужен ли большой герб. Популярно мнение о необходимости отменить конституционную норму о его создании. 19 ноября победителем объявили художника 73-летнего Алексея Кохана. В 1992-м он был соавтором малого Государственного герба Украины. На его эскизе архистратиг Михаил и лев держат щит с тризубом. Над ними - хоругвь с казаком.