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среда, 06 марта 2019 11:01

Пятна на Юпитере и совершенствования оптики - о чем писал самый древний научный журнал

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Пятна на Юпитере и совершенствования оптики - о чем писал самый древний научный журнал
Титульная страница первого тома журнала "Philosophical Transactions of the Royal Society" по 1665-1666 годы. Фото: ВВС

Лондонское королевское общество 6 марта 1665 года выдало первый в мире журнал, посвященный исключительно науке - "Philosophical Transactions of the Royal Society". Журнал выходит до сих пор без перерывов. Это делает его старейшим периодическим научным журналом в мире. Слово "философский" в названии означает натурфилософию, которой в то время называли естественные науки.

Лондонское королевское общество - частная организация, независимая от правительственных научных учреждений. Играет важную роль в организации и развитии научных исследований Великобритании и действует как совещательный орган при решении основных вопросов научной политики. Королевское общество награждает ученых за выдающиеся научные достижения медалями, премиями и призами.

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Первый выпуск под редакцией Генри Одельбурга содержал следующие статьи: описание усовершенствования оптического стекла, первый доклад о большом красном пятне на Юпитере, прогнозирования движения последней кометы и другие.

Иллюстрации были важным аспектом научной периодики с конца XVII века. Гравюры (нарезанные на металлические пластины) использовались для детальных иллюстраций и были приложением к бумажной версии. Журнал выдают до сих пор в современном формате.

Все статьи начиная с 1911 года оцифрованы и выложены в сеть в общий доступ.

Первый номер газеты "Хлебороб" - первого легального украинского издания в подроссийской Украины, издававшейся в г. Лубны, вышел 25 ноября 1905. Тираж первого русскоязычного издания был 5000 экземпляров.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
марта

88 лет назад родился автор "Двох кольорів"

Пятна на Юпитере и совершенствования оптики - о чем писал самый древний научный журнал

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