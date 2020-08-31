Пять сел в Николаевской области объявили зоной экологического бедствия

В 2000 году президент Украины Леонид Кучма объявил зоной экологического бедствия 5 сел в Николаевской области из-за подозрения на отравление их жителей ракетным топливом. Фото: pixabay.com

В июле 2000 года в 5 селах Первомайского района Николаевской области – Болеславчик, Чаусово-1, Чаусово-2, Подгорье и Мичурино 410 местным жителям (из них 240 дети) установили диагноз токсикодермия – острое экзогенное отравление неустановленным химическим веществом политропного действия легкой и средней степени тяжести, токсикодермия, токсическое поражение печени и поджелудочной железы. По состоянию на 29 августа было госпитализировано 76 человек, из них 63 ребенка.

По результатам исследований было установлено, что вредные вещества попали в организм пациентов ингаляционным путем – при вдохе. Такие выводы сделала комиссия Минздрава Украины после выездного заседания под председательством президента Леонида Кучмы и анализа проб воды, почвы и воздуха с места ЧП. По мнению медиков, об этом свидетельствовали все симптомы заболевания – кашель, раздражение слизистой оболочки глаз, дерматиты.

В пробах почвы, взятых возле траншеи с отходами военной техники в селе Болеславчик, были обнаружены продукты распада компонентов ракетного топлива — гептила или амила. Эти же вещества были обнаружены в грунтовых водах, колодезной воде и почве в районе Болеславчика и ряда других сел. Допустимые нормы количества яда превышены в 10-50 раз. Поэтому одной из наиболее вероятных причин заболевания Минздрав Украины назвал попадание в окружающую среду отходов военных объектов.

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Шахтные пусковые установки с ракетами Р-36М, более известными под названием "Сатана", в Первомайском и Кривоозерском районе Николаевской области начали строить в начале 60-х годов прошлого века. Работы велись в строжайшей секретности.

После развала Союза Украина отказалась от ядерного оружия, и в 1993-м году в нашей стране стартовала масштабная программа разоружения. Ракеты, расположенные в шахтах под Николаевом, вывезли, а сами 30-метровые шахты решили подорвать. Однако взрывчатка не взяла многометровый слой бетона и стали. Тогда шахты законсервировали: накрыли многотонными крышками и засыпали многометровым слоем земли.

Летом 2000-го в Первомайском районе на Николаевщине охотники за металлом якобы разрыли на окраине села могильник с токсическими веществами и остатками ядовитого горючего, что и вызвало загрязнение окружающей среды и заражение людей.

29 августа на месте экологической катастрофы побывал президент Украины Леонид Кучма во главе правительственной комиссии по выяснению причин заболевания населения района токсикодермией. В ее состав были включены представители Национальной академии наук, СБУ, Минэкоресурсов, Минобороны, Минагрополитики и Госводхоза Украины.

31 августа Кучма издал указ №1039/2000 "Об объявлении территорий в пределах населенных пунктов Болеславчик, Мичурино, Подгорье, Чаусово-1, Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области зоной чрезвычайной экологической ситуации".

При этом официальной причиной экологического бедствия на Николаевщине загрязнение гептилом – жидким ракетным топливом – названо не было. Более того, в КБ "Южное" в Днепре отметили, что ракеты СС-24, располагавшиеся в Николаевской области, были заправлены не гептилом, а твердым топливом, поэтому утечка невозможна.

Представитель штаба 43-й ракетной армии – начальник Центра обеспечения реализации договоров по сокращению наступательных вооружений Владимир Шаповалов заявил, что компоненты гептила в Николаевской области никогда не захоранивали, и там есть только могильники строительных конструкций военного назначения – шахтных пусковых установок, в которых якобы никогда не было компонентов ракетного топлива.

В Минобороны России в ответ на запрос украинской стороны проинформировали, что на протяжении десяти лет, когда в Первомайском районе находились ракеты с жидкостно-реактивными двигателями, не было ни одной аварии или утечки жидкого топлива.

Также отрабатывалась версия о загрязнении окружающей среды большим количеством нитратов, после того как на полях района поработали арендаторы из Южной Кореи.

В августе 2000 года Кучма заявил, что взял ситуацию на Николаевщине под личный контроль, могильник на территории зоны экологического бедствия решено было вскрыть, чтобы расставить все точки над "і". Но несмотря на это виновных в ЧП так и не наказали.

В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.