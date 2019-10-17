Пушечное гильзу с документами УПА раскопали во дворе

Среди документов нашли открытку с фотографией Степана Бандеры Фото: 5.ua

Семья из Тернополя обнаружила пушечное гильзу с документами УПА на собственном дворе. "Капсулу" заметили в ходе экскаваторных работ.

Среди находок: фото Степана Бандеры, старые газеты, рукописные пропагандистские материалы повстанцев. В бумагах обнаружили марш украинских националистов и календарь УПА за 1942-й с обозначением всех украинских праздников, символических дат. Также имена тех, кто погиб в борьбе за Украину, передает 5 канал.

Хозяйка Мирослава Салюк рассказывает, что земельный участок принадлежал ее деду, который был главой села. Однажды советская власть лишила его должности, конфисковала имущество и отправила с семьей на Донбасс. Женщина предполагает, что именно он устроил этот тайник.

Найденные документы передали в государственный архив Тернопольской области. Там попытаются реставрировать бумаги и установить автора рукописей.

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Неизвестные документы УПА, найденные недавно селянами в Стратинских лесах в Ивано-Франковской области, передали в Центр исследований освободительного движения. Документы датируются 1945-1946-ми. Это отчеты подполья и подразделений УПА западноукраинских областей и Закерзонья, пропагандистские материалы на польском языке. Внутри нашли также подпольные деньги и долговые расписки.