 
Ексклюзивы
1/5
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 396
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 12033
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 207
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 108
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3564
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 792
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 873
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 342
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Почему Байден до сих пор не говорил с Зеленским
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
27
4
5
20
6
Пулемётчицы, авиаторкы, снайперки - женщины Второй мировой войны в фото
Пулемётчицы, авиаторкы, снайперки - женщины Второй мировой войны в фото
Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет
Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Нашли редчайший череп динозавра с гребнем
Нашли редчайший череп динозавра с гребнем
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2025
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 369
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1224
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 45
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
пятница, 29 января 2021 18:48

Пулемётчицы, авиаторкы, снайперки - женщины Второй мировой войны в фото
27

  Комментировать

Фото 1943 года. Польский солдат занимает защитную позицию.
Фото: lebonbuzz.net
Группа инспекторов вспомогательных территориальных служб Западной Индии.
Сотрудники организации воздушного движения. Выискивают вражеские самолеты.
Британский пилот судна "Авиационный транспортное сопровождение" доставляет недавно изготовленные самолеты на аэродром.
Женщины в первом "Женскому армейском вспомогательном корпусе (ЖАДК)". Выезжают на воинские должности в Северную Африку, 1943 год.

Во времена Второй мировой войны женщины также стояли на защите государства от захватчиков.

Они не только работали в госпиталях, но и участвовали в полномасштабных боевых действиях и были в партизанских отрядах.

Кроме того, женщины заменили мужчин на заводах, фабриках, полях и производстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото

Летчицы, танкистка, разведчицы, партизанки, водители автомашин и тракторов, телефонистки, пулемётчицы, кладовщицы, библиотекари, кухарки, врачи и медсестры - это не весь перечень того, что выполняли женщины. Они также воевали и убивали, рыли окопы, работали на лесозаготовках, в шахтах, тушили пожары, выращивали урожаи на уровне с мужчинами.

На изображенных фото есть американки, канадки, британки, женщины с Красной армии, Индии, Польши и т. д.

Общая численность женщин, которые принимали участие в боевых действиях составляла около 8 млн, а более 150 тыс. женщин были награждены боевыми орденами и медалями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пулемётчицы, авиаторкы, снайперки - женщины Второй мировой войны в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Пророссийские активисты подняли восстание

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 35290
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 28125
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 25875
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 16003
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 14787
История
Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет
Участника боя под Крутами большевики поймали и расстреляли через 6 лет
4
 1 Просмотров: 549
Раскопали древнее кладбище с вырезанными лицами на каменных надгробиях
Раскопали древнее кладбище с вырезанными лицами на каменных надгробиях Просмотров: 216
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
5
 Просмотров: 414
Нашли фрагменты одежды знати времен библейских царей
Нашли фрагменты одежды знати времен библейских царей Просмотров: 162
Пророссийские активисты подняли восстание
Пророссийские активисты подняли восстание
 Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
4
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
2
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Голосов: 1300
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть