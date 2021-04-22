Психоаналитик издал книгу о снах

Концепции и учения Фрейда запрещали в Советском Союзе и нацистской Германии. Фото: Журнал Life

В Вене 24 апреля 1900-го вышла книга психоаналитика Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений". Книга тиражом 600 экземпляров не продаваласяь в течение восьми лет.

Австрийский ученый первый дал снам психологическое объяснение. "Сновидения нельзя сравнивать с плохой игрой музыкального инструмента. Оно не бессмысленное и не абсурдно. Не связано с тем, что часть нашей души спит, а другая просыпается. Сновидения - это психическое явление, это осуществление желания", - написал австрийский психоаналитик в предисловии.

Критики утверждали, что теория снов Фрейда требует сексуальной интерпретации. Фрейд признал, что "толкование сновидений является королевским путем к познанию бессознательной деятельности ума".

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Фрейд выдвинул идею о том, что аналитик может различать манифестный содержание и скрытый смысл сна. Скрытый содержание относится к основному значение сна. Утверждал, что поступки человека подчинены половом инстинкта. Коллеги называли его сексуальным маньяком и шарлатаном. Бойкотировали его выступления.

При его жизни вышло семь немецких переизданий "Толкование сновидений". Сам Фрейд считал ее важнейшем в своей жизни трудом. Нацисты за исследования в сфере психоанализа Фрейда клеймили как аморального человека. Благодаря вмешательству влиятельных лиц его и семью удалось вывезти в Англию.

Британский натуралист Чарльз Дарвин в Лондоне 1 июля 1858-го представил теорию эволюции. Более 14 лет ученый не решался обнародовать теорию о происхождении видов. Дарвин боялся религиозного преследования и позора.