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четверг, 28 ноября 2019 14:47

Простреленное колено и порубленные руки - нашли захоронение амазонки

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Археологи обнаружили могилу амазонки в Армении. На костях воительницы были многочисленные боевые ранения.

Известно, что она погибла в возрасте 20 лет в VIII - VI вв. до н.э. Жизнь оборвали 3 удара мечом или топором, передает Зеркало Недели.

По скелету удалось установить, что она имела крепкое телосложение. Вероятно, была лучницей и много времени проводила верхом. В левом колене обнаружили наконечник стрелы, который не смогли вытянуть тогдашние целители.

Около 2,6 тыс. лет назад территории, где обнаружили амазонку, принадлежали стране Урарту. Она имела сложные отношения с соседями, особенно с киммерийцами, скифами, ассирийцами и мидийцами. В итоге и погибла под их ударами.

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Автор: Anahit Khudaverdyan
  В Армении нашли остатки амазонки с простреленным коленом
В Армении нашли остатки амазонки с простреленным коленом

Захоронение женщины-воина возрастом 2 тыс. лет нашли исследователи в могильнике Мамай-горы в Запорожской области. Умершая принадлежала к народу скифов. Воинственных женщин этого племени описывал древнегреческий историк Геродот. Их он назвал амазонками.

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