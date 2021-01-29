Пророссийские активисты подняли восстание в Киеве

Фото рабочих Киевских главных железнодорожных мастерских, участвовавших в восстании Источник: leksika.com.ua

Организованное большевиками в Киеве вооруженное выступление рабочих и солдат против Центральной Рады началось 29 января 1918 года. В историю вошло под названием "Январское восстание".

Его большевики готовили заранее. Поднять планировали во время наступления на Украину российских войск. По их замыслу это должно было оттянуть украинские силы с фронта и показать украинцам якобы за большевистскую власть выступают все трудящиеся. Центром восстания стал завод "Арсенал".

Центральная Рада догадывалась о возможном мятеже, поэтому накануне с завода изъяли оружие и арестовали большевиков-агитаторов. Планировали вывезти запасы угля, чего рабочие сделать не дали. В итоге большевики задурили стражников с Шевченковского полка, охранявших склад с оружием, и вернули его на завод. Тогда же избрали ревком и сформировали штаб.

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Восстание началось в 3:00. К рабочим "Арсенала" присоединились работники других заводов, красногвардейцы Демеевского снарядного завода и некоторые вояки Богдановского и Шевченковского полков. Начались уличные бои, в ходе которых повстанцы планировали окружить здание Центральной Рады, заставить ее признать советскую власть и разоружить свои части. Такой ультиматум ЦР получила утром, однако отклонила все требования и сама требовала полной капитуляции. Через несколько дней, найдя тело большевика Леонида Пятакова, рабочие объявят всеобщую забастовку.

Сначала повстанцы имели определенные успехи - захватывали один важный объект города за другим. Однако, Центральной Раде удавалось их сдерживать. Она опиралась на отряды свободного казачества, части сечевых стрельцов под руководством Евгения Коновальца и отряды Петра Болбочана. По польским источникам Центральную Раду поддержала польская группа военных под командованием Северина Айзерта и Юлиуша Руммеля. Многие украинские части и российский гарнизон города остались нейтральными.

1 февраля в столицу прибыли солдаты Гайдамацкого коша Слободской Украины под командованием Симона Петлюры, и солдаты полка имени Костя Гордиенко, отступавшие под ударами "красных" войск. 4 февраля гайдамаки взяли "Арсенал" штурмом и подавили мятеж. Петлюра запретил расстреливать мятежников.

В ходе восстания погибло много мятежников и защитников Центральной Рады. Несмотря на это, большевики достигли своей цели. 8 февраля российские войска захватят город.

Под станцией Круты, в 130 км от Киева, 29 января 1918 года произошел бой между армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами, гимназистами и бойцами свободного казачества. В том году петроградский Совнарком разворачивает полномасштабный военный наступление против Украинской Народной Республики. Военными отрядами командует Михаил Муравьев, "революционный" отдел возглавляет Владимир Антонов-Овсеенко. В Киеве началось восстание на заводе "Арсенал". Все вооруженные силы народной республики под командованием Симона Петлюры перебросили на подавление этого антиукраинского выступления. Северо-восточную границу государства охраняли юнкера 1-й Украинский юношеской военной школы им. Б. Хмельницкого. Они попросили о подмоге украинских студентов. Согласились студенты из киевского Университета Святого Владимира, Украинского народного университета, учащиеся гимназий. Записалось две сотни человек.