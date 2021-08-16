Прокуратура взялась за мужчину, который засеял курган

Мужчину могут наказать за уничтожение исторического памятника. Фото: Pexels

В Киевской области 50-летний мужчина распахал и засеял поле с древним курганом.

Прокуратура Киевской области подала иск по поводу уничтожения исторического памятника.

Весной этого года мужчина из Володарской общины с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На этой земле был курган III тысячелетия до н.э - I тысячелетия н. э.

"Из-за незаконных действий земледельца, безвозвратно потеряно культурное наследие местного значения, которое в соответствии с положениями действующего законодательства, находится под охраной государства", - говорится в сообщении.

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Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы до двух лет.

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