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вторник, 17 августа 2021 01:13

Прокуратура взялась за мужчину, который засеял курган

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Прокуратура взялась за мужчину, который засеял курган
Мужчину могут наказать за уничтожение исторического памятника. Фото: Pexels

В Киевской области 50-летний мужчина распахал и засеял поле с древним курганом.

Прокуратура Киевской области подала иск по поводу уничтожения исторического памятника.

Весной этого года мужчина из Володарской общины с помощью сельскохозяйственной техники вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На этой земле был курган III тысячелетия до н.э - I тысячелетия н. э.

"Из-за незаконных действий земледельца, безвозвратно потеряно культурное наследие местного значения, которое в соответствии с положениями действующего законодательства, находится под охраной государства", - говорится в сообщении.

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Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы до двух лет.

В Днепропетровской области черные археологи начали копать на объектах "Большого строительства". Люди с металлоискателями пришли на строительство трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка". Археолог Дмитрий Тесленко сообщил: в ходе исследования древних поселений на строительстве трассы находок из металла почти нет. Ученые нашли ямы, которые выкопали черные археологи.

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