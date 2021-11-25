"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе

Англичанин Джерри Берман в 1932-1933 годах работал на строительстве моста возле Станицы Луганской. Жизнь местных описал в письмах к родственникам. В феврале 1933-го сообщал: "Люди спят во время работы, проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются! Нервы натянуты до предела!".

Автор: предоставлено Питером Берманом Английский инженер Джерри Берман работал в Станице Луганской в ​​течение 1932-1933 годов

Несколько лет назад англичанка Алисон Маршал на чердаке дома в Манчестере нашла коробку со старыми письмами ее дедушки Мейера Фортеса и бабушки Сони. Женщина с восхищением погрузилась в чтение любовной переписки.

В той же коробке обнаружила письма от Джерри Бермана. Некоторые из них адресовались дедушке Алисон, а какие-то были и с обращениями к другим людям. Информация в сообщениях Бермана показалась важной.

Алисон выяснила, что Мейер Фортес и Джерри Берман учились вместе в Кейптаунском университете в Южной Африке и занимались альпинизмом. В 1932 году Джерри отправился на строительство моста возле Станицы Луганской.

Переписывался преимущественно с братом Израилем, проживавшим в городе Цанин в Южной Африке. По просьбе Джерри Израиль делал копии писем из Украины и рассылал братьям Лейви в США, Аарону и сестре Бэли - в Кейптаун, другу Мейеру Фортесу - в Лондон. Таким образом, в Англии сохранилось 70 писем с информацией о Голодоморе.

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Летом 2021-го Алисон Маршал приехала в Украину, посетила Музей Голодомора. Передала письма Бермана учреждению.

"Я живу в огромной холодной траншее. В ней стоят два длинных разбитых стола и две печи для обогрева. По углам лежит снег, - писал 23 февраля 1933-го из Станицы Луганской 30-летний Джерри Берман к брату Израилю. - Ночью 19 мужчин ложатся вокруг печей. Я присоединяюсь к ним. Подстилаем пальто и валенки. Все молчат. Не можем достать хлеб ни за какие деньги. В столовой его тоже нет. Я и мои люди можем умереть с голоду, если останемся здесь".

Автор: предоставлено Питером Берманом Джерри Берман (слева) едет на санях на окраину неизвестного населенного пункта в Советском Союзе, начало 1930-х

Кроме голода к украинцам применяли еще ряд репрессивных мер - депортации на Север СССР, заключения и расстрелы. В письме брату Израилю инженер рассказывал о колхознике, у которого начал снимать комнату в Станице Луганской.

"Он из рода казаков, чрезвычайно порядочный, - пишет англичанин. - Был завхозом, отвечал за колхозный транспорт и лошадей. Работал днем ​​и ночью. Хотя, как и все, остался без хлеба. Однажды кобыла родила недоношенного жеребенка и он умер. Мужчина клялся мне, что невиновен. Его обвинили во "вредительстве". Дали шесть лет Сибири и конфисковали вещи. Выслали с женой и ребенком. На самом деле против него играет его происхождение. Отец был атаманом, в 1926 году его отправили в ссылку".

Автор: предоставлено Питером Берманом Открытка, которую отправил Джерри Берман из Станицы Луганской в ​​Лондон другу Мейеру Фортесу

Читайте больше в журнале "Країна" за 25 ноября 2021 года.



За 30 дней исследователи проехали почти 10 тыс. км, посетили 90 населенных пунктов.

"Мы побывали и в городах-миллионниках, и в районных центрах, и в маленьких селах, где осталось всего несколько жителей, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении. Музей Голодомора провел экспедицию Украиной для записи свидетельств о Голодоморе 1932-1933 годов.За 30 дней исследователи проехали почти 10 тыс. км, посетили 90 населенных пунктов. Записали 122 истории с очевидцами Голодомора , сообщили в музее."Мы побывали и в городах-миллионниках, и в районных центрах, и в маленьких селах, где осталось всего несколько жителей, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Винницкой и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.