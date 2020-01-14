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вторник, 14 января 2020 23:13

Продвигают интересы Ирана и борются с инакомыслием - что известно о корпусе, который сбил украинский самолет

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Продвигают интересы Ирана и борются с инакомыслием - что известно о корпусе, который сбил украинский самолет
Чем занимается корпус, который сбил самолет МАУ. Фото: kebnanews.ir

Корпус стражей Исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование.

По иранским законам, КСИР способствует армии в деле защиты независимости, территориальной целостности государства и исламского республиканского строя. Они являются частью вооруженных сил Ирана.

По решению Высшего совета обороны, Корпус стражей Исламской революции занимается распространением господства ислама в самом Иране, постоянного содействия осуществлению мусульманских идей в мире, ведением борьбы с "подрывными элементами внутри Ирана, которые выступают против Исламской революции", проведением спасательных операциях в случае стихийный бедствий, оказания помощи силам охраны общественного порядка.

В состав корпуса входят сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы и полувоенное ополчения "Басидж".

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Отдельным образованием являются силы специальных операций "Аль-Кудс". В переводе это означает "Иерусалим". "Аль-Кудс" занимается операциями за пределами Ирана. Поддерживает проиранские политические и религиозные организации. Среди них ливанское движение "Хезболла" и Палестинский исламский джихад. В Сирии "Аль-Кудс" помогал силам президента Башара Асада. Командующий "Аль-Кудс" Касем Сулеймани 3 января 2020 погиб в результате целенаправленного авиаудара ВВС США. Он руководил подразделением с 1997 года. Следующим командующим стал бригадный генерал Эсмаил Каан.

Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна считают КСИР террористической организацией

Корпус стражей Исламской революции основали в 1979 году. Это был последний год Исламской революции в Иране. Она началась в январе 1978 года с митингов против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Иранцы были недовольны плохой экономической ситуацией. В стране был высокий уровень коррупции, западные страны контролировали нефтяную промышленность Ирана. Одновременно с этим усиливался культ личности шаха. Его спецслужбы охотились на несогласных.

Наибольшим противником шаха Пехлеви был исламский деятель Рухолла Хомейни. Он носил титул "аятолла", который предоставляли крупнейшим исламским богословам. Хомейни выступал против прозападной политики шаха. Власти заставили его бежать из Ирана в Париж. Там Хомейни продолжил борьбу с шахом. В Иран контрабандой ввозили записи его речей.

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В январе 1978 года в городе Кум студенты вышли на митинг против негативной статьи о Хомейни в местной газете. Полиция жестоко разогнала митингующих. Два человека погибли. Митинги начались в других городах. В сентября 1978 года шах ввел в стране военное положение, но революционеры не остановились. 2 декабря в Тегеране прошла двухмиллионная демонстрация с требованием сместить шаха.

16 января 1979 Мохаммед Реза Пехлеви вместе с женой бежал в Египет. Рухолла Хомейни вернулся в Иран. Он стал лидером революции. К повстанцам начали присоединяться военные и полицейские. 1 апреля 1979 на референдуме провозгласили Исламскую Республику Иран. Приняли новую конституцию страны. Отныне высшая власть в стране принадлежит духовенству в лице имама Хомейни. Гражданскую политическую власть осуществляют президент, меджлис и премьер. В стране начали внедрять исламские законы. Женщинам запретили носить западную одежду. Запретили спиртные напитки и большинство западных фильмов. Начались репрессии против сторонников шаха. В 1997 году президентом Ирана выбрали Мухаммада Хатами. Он провозгласил начало политики терпимого отношения к западной культуре. До сих пор международные организации заявляют, что в Иране плохая ситуация с правами человека.

Самолет МАУ потерпел крушение в близи Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в которой признали свою ответственность за авиакатастрофу. Они объяснили, что самолет был ошибочно воспринят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как подошел к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана - Корпуса стражей Исламской революции.

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