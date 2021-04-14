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четверг, 15 апреля 2021 08:20

Продавец пылесосов стал владельцем бренда ресторанов

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Продавец пылесосов стал владельцем бренда ресторанов
Рэй Крок 1954 выкупил у Макдональда франшизу в ресторан за $ 15 тыс. Фото: https://marketer.ua/ua

В американском городе Дез-Пленз, штат Иллинойс 15 апреля 1955-го предприниматель Рэй Крок открыл первый ресторан быстрого питания "Макдональдс".

Калифорнийские рестораторы брать Макдональд организовали ресторан быстрого обслуживания еще в 1909-го. Придумали принципы концепции "быстрого питания". McDonald's был первым в истории заведением общественного питания, где использовался конвейерный способ для приготовления и подачи блюд.

Благодаря этой системе, клиентов обслуживали очень быстро и в то же время качественно. Продавали несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок. Впоследствии в ассортименте появились картофель-фри и кока-кола. Для привлекательности установили на крыше подсвеченные неоном золотые арки - букву М. Заведение было прибыльным.

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1954-го предприниматель, продавец пылесосов Рэй Крок приобрел у братьев Макдональд право выступать эксклюзивным агентом по франчайзингу. Однажды он увидел огромную очередь у МакДональдса и понял, что здесь можно заработать деньги и предложил Дику и Маку свою помощь.

Шаг выкупил у Макдональда франшизу за $15 тыс. - $365 тыс. на нынешние деньги. Впоследствии взяв кредит, он стал владельцем бренда МакДональдс. В первый день работы в ресторане продавались гамбургеры по 15 центов и картофель "фри" по 10 центов.

Сейчас МакДональдс - огромная корпорация, которая известна во всем мире и имеет более 36 тыс. заведений в 120 странах мира.

Первый в Украине ресторан быстрого питания McDonald's открыли возле метро Лукьяновская в Киеве 24 мая 1997=го. Украина стала 102-й страной, в которой представлена ​​сеть.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
апреля

Продавец пылесосов стал владельцем бренда ресторанов

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