Приняли резолюцию об автономии Украины

I Всеукраинский военный съезд начался в Киеве 18 мая 1917-го. Продолжался три дня.
Съезд начал свою работу в помещении Педагогического музея. В состав президиума вошли: от фронта - Симон Петлюра, от УЦР - Владимир Винниченко, от тыловых военных организаций - Николай Михновский. Почетным председателем съезда избрали Михаила Грушевского.
Всего в съезде приняли участие около 900 делегатов, представлявших 1,5 млн украинских военных российской армии.
Приняли ррезолюцию "Об автономии Украины". В ней есть требование к "Временному Правительству и Совету солдатских и Рабочих Депутатов немедленного объявления особым актом принципу национально-территориальной автономии Украины, как наилучшего обеспечения всех национально-политических прав украинского народа и всего края".
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Съезд принял постановление о том, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, а недра Украины - ее народу. Также ввел с осени 1917-го обучения в школах на украинском языке за государственный счет.
Общее собрание УЦР решили направить делегацию в Петроград с требованиями немедленно признать принцип территориальной автономии Украины и с конкретными предложениями по определению ее границ. Свою "решительность" украинская делегация объясняла враждебностью к УЦР основных российских политических сил.
2-й Всеукраинский военный съезд продолжил процесс украинизации армии, начатый первым съездом.
5 января 1918-го в обращение вошла первая банкнота Украинской народной республики - купюра номиналом в 100 рублей.
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