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вторник, 18 мая 2021 08:20

Приняли резолюцию об автономии Украины

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Приняли резолюцию об автономии Украины
I Vseukrayinsʹkyy viysʹkovyy zʺyizd 1917-ho ukhvalyv postanovu pro te, shcho zemlya maye nalezhaty narodovi. Fotokolazh: https://uinp.gov.ua Zahalʹni Zbory UTSR vyrishyly nadislaty delehatsiyu do Petrohradu iz vymohamy nehayno vyznaty pryntsyp terytorialʹnoyi avtonomiyi Ukrayiny ta z konkretnymy propozytsiyamy shchodo vyznachennya yiyi mezh. Svoyu "rishuchistʹ" ukrayinsʹka delehatsiya poyasnyuvala yak vorozhistyu do UTSR osnovnykh rosiysʹkykh politychnykh syl. 2-y Vseukrayinsʹkyy viysʹkovyy zʺyizd prodovzhyv protses ukrayinizatsiyi armiyi, rozpochatyy pershym zʺyizdom. 5 sichnya 1918-ho v obih uviyshla persha banknota Ukrayinsʹkoyi narodnoyi respubliky - kupyura nominalom v 100 karbovantsiv. Показати більше 642 / 5000 Результати перекладу I Всеукраинский военный съезд 1917-го принял постановление о том, что земля должна принадлежать народу. Фотоколлаж: https://uinp.gov.ua

I Всеукраинский военный съезд начался в Киеве 18 мая 1917-го. Продолжался три дня.

Съезд начал свою работу в помещении Педагогического музея. В состав президиума вошли: от фронта - Симон Петлюра, от УЦР - Владимир Винниченко, от тыловых военных организаций - Николай Михновский. Почетным председателем съезда избрали Михаила Грушевского.

Всего в съезде приняли участие около 900 делегатов, представлявших 1,5 млн украинских военных российской армии.

Приняли ррезолюцию "Об автономии Украины". В ней есть требование к "Временному Правительству и Совету солдатских и Рабочих Депутатов немедленного объявления особым актом принципу национально-территориальной автономии Украины, как наилучшего обеспечения всех национально-политических прав украинского народа и всего края".

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Съезд принял постановление о том, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, а недра Украины - ее народу. Также ввел с осени 1917-го обучения в школах на украинском языке за государственный счет.

Общее собрание УЦР решили направить делегацию в Петроград с требованиями немедленно признать принцип территориальной автономии Украины и с конкретными предложениями по определению ее границ. Свою "решительность" украинская делегация объясняла враждебностью к УЦР основных российских политических сил.

2-й Всеукраинский военный съезд продолжил процесс украинизации армии, начатый первым съездом.

5 января 1918-го в обращение вошла первая банкнота Украинской народной республики - купюра номиналом в 100 рублей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
мая

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Приняли резолюцию об автономии Украины

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