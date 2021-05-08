Приняли приказ о депортации целого народа

Кроме крымских татар из Крыма были также выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы. Имущество переселенцев конфисковано. Фото: УИНП

Государственный комитет обороны СССР 11 мая 1944-го принял постановление № 5859 о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую СРС. Их зачислили в "нелояльных народов". Постановление подписал Иосиф Сталин.

Факты сотрудничества отдельных представителей крымскотатарского народа с нацистским оккупационным режимом в годы войны Иосиф Сталин хотел использовать для реализации собственных целей.

В приказе было указано, что "в период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной армии, оборонявших Крым, переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части. В период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвовали в немецких карательных отрядах, особенно отмечались своими зверскими расправами в отношении советских партизан... ".

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Депортация крымских татар началась 18 мая 1944-го в три часа утра силами НКВД. Депортированным отводили от нескольких минут до получаса на сборы. Затем их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелоны с ними отправляли в места ссылки.

По разным источникам, были депортированы от 180 до 230 тыс. человек, из которых около 46% погибли по дороге и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар из Крыма были также выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы. Фактически имущество переселенцев было конфисковано.

12 ноября 2015-го Верховная Рада Украины признала депортации крымских татар геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Чекисты расстреляли десятки представителей крымскотатарской интеллигенции в Симферополе 17 апреля 1938-го. Прикрыли кровавый террор обвинению деятелей в "контрреволюции, национализме и шпионаже в пользу иностранных государств".