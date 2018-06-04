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вторник, 04 июня 2019 14:25

Прибалтов засудили за сбор колосков на полях

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Прибалтов засудили за сбор колосков на полях
Прибалтов депортировали за "неблагонадежность". Фото: svoboda.org

Коммунистические власти выселили на восток 60 тыс. эстонцев и 35 тыс. латышей и литовцев 4 июня 1941 года. Людей в возрасте от 5 до 25 лет осудили за сбор колосков в поле.

Большевики объясняли депортацию народов "неблагонадежностью", превентивными мероприятиями, участием в бандформированиях, принадлежностью к институтам старого строя. В этом обвиняли жителей Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии и Молдовы.

Накануне Второй мировой войны депортировали поляков, немцев, корейцев, иранцев, курдов. Всего выселили более 200 тыс. человек.

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"Все эшелоны, на которых вывозили корейцев, состояли из товарных вагонов. Один эшелон в среднем из 50-60 вагонов: пассажирских и товарных. Только сопровождающие работники органов НКВД и милиции ехали в классных вагонах. В товарных вагонах не было ни одного окна, только дверь. Когда она закрывалась, в вагоне была кромешная тьма. Да и снаружи никто не знал, что везут, кого везут в этих вагонах - скот или ссыльных людей. И поэтому его так и прозвали "Черный ящик", - пишет Угай Дегук в своем романе "Обручальное кольцо".

В сети появились архивные фото, видео и рисунки, рассказывающие о депортации советской властью крымских татар в 1944 году. Подборку опубликовал Twitter-аккаунт "Украинский журнал".

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Дата
04
июня

Прибалтов засудили за сбор колосков на полях

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