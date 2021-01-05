Президент-миротворец получил международную премию

Выступая перед членами Конгресса 8 января 1918-го Президент США Вудро Вильсон предложил мирную программу из 14 пунктов. Программа должна способствовать окончанию Первой мировой войны и налаживанию отношений между странами.

3 августа 1914-го Вудро Вильсон провозгласил нейтралитет США в Первой мировой войне. Это позволило стране за счет поставок товаров странам-участницам войны стать мировым кредитором. Президент стремился иметь роль арбитра в вооруженном противостоянии Антанты и Центральной Европы. Поэтому разрабатывал программу послевоенного урегулирования.

Основными идеями программы президента был отказ от тайной дипломатии, распространение равенства торговли, возвращение Франции Эльзаса-Лотарингии, освобождение оккупированных Германией стран, предоставление независимости Польши. Предлагал создать Лигу Наций, целью которой было бы мирное урегулирование международных конфликтов.

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Вильсон не включил вопрос о статусе Украины в перечень международных проблем. "Комментарии" к мирной программы упоминали о Украинский только в разъяснениях к трем пунктам: 6-го, касающийся будущего России, 10-го, касающийся Австро-Венгрии, и 12-го, касающийся Польши.

Четырнадцать пунктов легли в основу Версальского мирного договора с Германией. За свои миротворческие усилия Вильсон в 1919 году награжден Нобелевской премией мира.

Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914-го. На стороне Сербии выступили страны Антанты, Австро-Венгрию поддержала Германия. Началась Первая мировая война. Завершилась она 11 ноября 1918 капитуляцией Германии.