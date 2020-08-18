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вторник, 18 августа 2020 10:44

Президента взяли под домашний арест

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Президента взяли под домашний арест
Горбачева удерживали на даче в Форосе 18-21 августа 1991 года. Фото: history4you

Президента СССР Михаила Горбачева взяли под домашний арест на даче в крымском поселке Форос 18 августа 1991 года. События положили начало августовскому путчу.

Перед тем начальнику президентской охраны Владимиру Медведеву сообщили, что охранникам приказали никого не пропускать через резервные ворота. Уже в 16:30 на территорию президентской дачи заехали 5 черных автомобилей. Из одного вышел руководитель службы охраны КГБ Юрий Плеханов, поэтому кортеж сразу же пропустили.

Плеханов, а с ним и секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, заместитель министра обороны Валентин Варенников, руководитель аппарата президента Валерий Болдин и заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов, двинулись к дому.

Медведев доложил Горбачеву об их прибытии. Тот пытался получить информацию о целях визита, однако все телефоны были выключены, а затем замолчали радио и телевизор. Президент понял опасность, сказал жене Раисе о возможном аресте и что не будет поддаваться на шантаж. Затем вышел на переговоры. Прибывшие сказали, что их привели "вынужденные обстоятельства".

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Позже стало известно, что Горбачеву говорили о возможном развале СССР и неконтролируемой политической обстановке. Заставляли ввести в стране чрезвычайное положение или передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву, который и возглавит ГКЧП. Горбачев отказал.

К утру 19 августа военные, подведомственные КГБ, заблокировали президентскую дачу, а также все транспортные средства Горбачева, в частности, самолеты. Его удерживали до 21 августа.

1 июня 1990-го в Вашингтоне президент США Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев подписали договор о прекращении производства химического оружия и сокращении существующих арсеналов. Страны начинали уничтожать 80% своих больших запасов, но полностью договор не выполнили.

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Дата
18
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