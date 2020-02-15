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вторник, 18 февраля 2020 08:20

Президент побыл на посту 45 минут

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Президент побыл на посту 45 минут
Президент Ласкуран побыл на посту 45 минут. Фото: businessinsider

45 минут пробыл президентом Мексики Ласкураин 18 февраля 1913-го. В стране произошел государственный переворот. Предыдущего главу государства отстранили от власти и убили.

Президент Франсиско Мадеро отстранен от власти и убит за два дня до того. Сброшены со своих должностей вице-президент и генеральный прокурор Мексики. Конституция провозглашает, что в случае отставки или отставки президента именно министр иностранных дел автоматически займет его место. Ласкурана дважды занимал должность министра иностранных дел во время правления Франсиско Мадеро.

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Считается, что его срок президентства длился всего 45 минут, с 17:15 до 18:00 в тот же день. Сразу после принятия присяги назначил Уэрту министром внутренних дел. Согласно Конституции был следующим в линии преемственности поста президента. Временным президентом Мексики стал Хосе Викториал Уэрта, генерал, государственный деятель. Уэрта, став президентом, предложил ему должность в правительстве, но тот отказался, вернувшись к адвокатской практике. Умер в возрасте 96 лет.

Фернандо Кортес (1485-1547) причалил 21 апреля 1519 на побережье Мексики. Испанский конкистадор завоевал Мексику и уничтожил цивилизацию ацтеков.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
февраля

Президент побыл на посту 45 минут

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