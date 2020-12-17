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пятница, 18 декабря 2020 08:20

Президент отдал приказ о жестокой бомбардировке

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Президент отдал приказ о жестокой бомбардировке
Президент США Ричарда Никсона подписал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Фото: waralbum

По приказу президента США Ричарда Никсона 18 декабря 1972-го началось бомбардировки Северного Вьетнама, жесточайшее за весь период американо-вьетнамской войны.

1 ноября 1955-го началась Вьетнамская война. Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем был втянут Северный Вьетнам, позже - Китай и СССР, а также США и их союзники.

Южный Вьетнам под влиянием США провозгласил создание Республики Вьетнам. Антиправительственные подпольные группы Северного Вьетнама объединены в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг). США начало размещения своих войск на территории, направили в зону боевых действий более 23 тыс военнослужащих, а Северный Вьетнам - около 10 тыс. Шли тяжелые бои.

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Бомбардировка США использовали для того, чтобы заставить Северный Вьетнам вернуться к переговорам в Париже. Операция под названием "Linebacker II" длилась 11 дней и унесла жизни 1600 гражданских лиц. Погибли и взято в плен 70 американских летчиков. За это время на Вьетнам было сброшено 100 тис тонн бомб.

В начале января 1973 переговоры возобновилисьПодписано Парижское мирное соглашение. Американские войска покинули Вьетнам. 29 марта того же года США завершили вывод своих войск из Южного Вьетнама. По количеству погибших американцев война находится на четвертом месте после Гражданской, Второй и Первой мировой войн. В ней погибло 58 220 тыс человек, были ранены 303 тыс человек. В вьетнамцев погибло примерно миллион солдат Национального фронта и полмиллиона гражданских лиц.

Японский императорский флот 7 декабря 1941-го нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям США в гавани Перл-Харбор. Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
декабря

Президент отдал приказ о жестокой бомбардировке

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