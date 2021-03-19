Президент Литвы вспомнил гонения на украинский язык и общую историю

Гитанас Науседа начал свое выступление на украинском языке. Фото: Верховная Рада

Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта обратился в Верховной Раде на украинском языке.

"Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили", - заявил он, сообщает "24 канал".

Страны всегда могут опираться на общее прошлое, заявил Науседа.

"30 лет назад, когда Литва защищала свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы пришли на помощь", - отметил глава Литвы.

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Он добавил, что литовцы тоже всегда были рядом, когда украинцы становились на защиту своего достоинства. Напомнил о совместных государстве Украины и Литвы, торговле и героях.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины. Речь к народным депутатам он начал по-украински. "Хотя прошло 7 лет от начала военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы, литовцы, дальше твердо говорим: Крым - это Украина", - заявил он.