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вторник, 19 ноября 2019 13:24

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

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19 ноября 1989 года в Киеве провели в последний путь погибших в советских лагерях украинских диссидентов Василия Стуса, Юрия Литвина и Алексея Тихого. Несмотря на демократические процессы в СССР, попытки перезахоронения натолкнулась на сопротивление старой системы, которое все же удалось преодолеть.

Тела Стуса и Литвина пришлось вывозить с кладбища в поселке Кучино, Чусовского района Пермской области. Тело Тихого привозили дети с территории областного госпиталя. Диссиденты отбывали заключение в местном лагере ВС-389/36. Одним из организаторов перезахоронения был украинский писатель Владимир Шовкошитный.

"Тогда это еще было запрещено. Была прямой запрет во всех их циркулярах по так называемой пенитенциарной системе. Было записано, что запрещаются перезахоронения, особенно "политзэков", если они не отсидели и не отлежали после смерти, предназначенного им срока", - вспоминал он на Радио Свобода.

Украинцам вставляли палки в колеса. Рассказывали, что в Пермской области эпидемия сибирской язвы. Тогда Шовкошитный решил получить разрешение санэпидемстанции Чусовского района с помощью ходатайств известных деятелей.

"Я пошел к директору киностудии имени Довженко Николаю Мащенко. Тогда был и съезд народных депутатов Советского Союза, то я пошел к тем, кто от нас там был - к Борису Олейнику, ныне покойному, к сожалению, тоже покойному уже Михаилу Беликову - он был первым секретарем Союза кинематографистов, и к Юрию Щербаку. Запасся я письмом и от Юрия Мушкетика, председателя Союза писателей Украины. Для каждого "клерка" было отдельное письмо, в каждую структуру по несколько ходатайств: чтобы санэпидемстанция не вмешивалась, дабы помогла милиция, а в спецкомбинат, чтобы изготовить гробы, три депутата Союза подписали ходатайство. И таких ходатайств на каждое разрешение от других людей с титулами я собрал много", - рассказывает Шовкошитный.

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Автор: radiosvoboda.org
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Впоследствии была личная встреча с начальником КГБ Чусовского района майором Ченцовым, который уничтожил последний сборник стихов Стуса. Тот хотел противодействовать, но вынужден был согласиться на невмешательство.

"Мешать вам не будут, только помогать", - сказал он. - А я говорю: "Моя профессия после литинститута - литредактор. Редактируем ваш текст: Мы вам мешать не будем и точка. Далее продолжения не надо", - вспоминает диалог диссидент.

"Владимир Шовкошитный заказал гробы цинковые в Перми, на каком-то предприятии, но их до конца не сделали. Приходили какие-то чиновники и советовали мастерам эту работу не делать. Две могилы были сделаны, а еще одна нет. Это был хлопоты сыновей Алексея Тихого. Они были вынуждены сами собственноручно делать гроб, хотя по нашим обычаям это не разрешено", - вспоминал на Громадському еще один участник событий, диссидент Василий Овсиенко.

После поехали на кладбище.

"Гробы поднять не смогли. Потому что у нас еще не было цинковых. А чего не было? Потому что в дороге машину, которая везла гроб, обвинили в том, что они сбили мальчика. Надо было возвращаться в конец города. Когда Шовкошитный и водитель вышли из будки ГАИ - увидели, что им прокололи правые колеса. Их отпустили тогда, извинившись, что мол, это не они сбили мальчика ", - описывает Овсиенко.

Сначала под наблюдением переодетых гебистов выкопали гроб Стуса. Помогала киногруппа и группа волонтеров.

"Взгляд зафиксировал рубленую рану у него на виске. Кожа была разбита и было впечатление, что на ней кровь, - вспоминает Шовкошитный. - Потом смотрю, должны быть руки на груди или на животе скрещены, свеча или хлеб. Ничего этого нет. Руки вытянувшиеся вдоль по швам. Стус мумифицировался. Он пролежал 4 года 2 месяца, возможно, 13 дней. Ни тления нет. Просто высохла кожа как пергамент. Абсолютно не изменились черты, я его узнал по фотографии. Должны были переносить тело. И вдруг слышу, что-то хрустнуло. А слепят прожекторы от съемочной аппаратуры, это ночь, я не вижу, что делаю. Смотрю, на левой руке Стуса застыл оттопыренный пальчик и, когда я подкладывал материал, надломилась последняя фаланга. Я смотрю туда, за моим взглядом "ушел" и прожектор, а там хрусталик бледно-красного цвета. Волосы у меня на голове подняли ту белую чернобыльскую шапочку. Я понимаю: "Это капля крови. Это Стуса кровь ". А я поэт - мысль в голове пролетает: это последняя капля Стуса крови, которую он отдал за Украину."

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Тела доставили самолетом в Киев.

Автор: radiosvoboda.org
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"В Борисполе было может человек с 300 с флагами и хоругвями. И как теперь вижу, как взлетела на машину Валентина, Василиева вдова, и упала на этот ящик. Гробы ночевали в Покровской церви на Куреневке", - добавляет Василий Овсиенко.

В тогдашнем Киеве по воспоминаниям очевидцев собралось более 30 тыс. человек.

"Приехали на Софиевскую площадь - а там уже тьма людей! Люди рассказывали, что до последнего часа не было никого на площади. Люди опасались, что их могут там порозганять. И прятались по тем маленьким улочкам. Как только три автобуса с гробами приехали, площадь раз и наполнилась. Мы хотели нести тела на плечах аж на Байковое. Но КГБисты настаивали, что нельзя, нужно везти в машинах ", - отмечает бывший политзаключенный.

Тела перезахоронили на Байковом кладбище.

"Я взял тогда слово: Кого мы хороним? Прячем "Особо опасных рецедивистов". Вот Олекса Тихий отбыл 17 лет в неволе, Юрий Литвин 22 года, Василий Стус 12 лет. За что? За слово истины, правды ", - вспоминал Овсиенко.

Тогда советская милиция впервые не решилась выдирать национальные флаги из рук украинцев.

Радио Свобода представило уникальные фотографии к 30 годовщине перезахоронения в Киеве украинских диссидентов Василия Стуса, Олексы Тихого и Юрия Литвина.

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Дата
19
ноября

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