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вторник, 15 декабря 2020 14:08

Прекратили поставки промтоваров в села

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Прекратили поставки промтоваров в села
Подобными указами советская власть создавала искусственные условия для гибели украинцев Иллюстрация: twitter.com/falledlenin

15 декабря 1932 года в ЦК КП(б)У утвердили перечень из 82 районов, куда должны были прекратить поставку продовольственных и промышленных товаров. Основанием стал "злоснтый срыв хлебозаготовок" населением.

Репрессию применили к 27 районам Днепропетровской, 8 районам Черниговской, 15 - Одесской, 22 - Харьковской, 10 районам Донецкой областей. Она охватила около 5 млн сельского населения. Во многих селах и колхозах районов режим "черных досок" действовал и до того, изымали и запасы продовольствия, что еще больше ухудшало обстановку и обрекало крестьян на голодную смерть.

Пищевую и продовольственную блокаду поддерживали силы внутренних войск и милиции. В районах, не вошедших в перечень, разрешили продавать газ, спички и другие промышленные товары и продукты.

Вскоре внутренние войска осуществят блокаду не только административных единиц, а всей Украинской ССР. Так будут пытаться помешать побегам селян в Россию, где они могли найти хоть какую-то еду. При этом людям, которые ехали из Россию в Украину запретят везти с собой продукты.

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Постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок" приняли в ЦК Компартии Украины 18 ноября 1932 года. Режим черных досок приобрел статус официальной репрессии.

Сначала ее могли применять облисполкомы и райкомы партии к отдельным колхозам и сельсоветам, впрочем на практике, для преодоления "кулацкого влияния" и обезвреживания "злостных держателей хлеба", на черные доски заносили целые деревни, отдельные районы, коллективы машинно-тракторных станций и даже отдельных жителей, которые оказывали активное или пассивное сопротивление мероприятиям большевиков в сельском хозяйстве - насильственной коллективизации и хлебозаготовкам.

6 декабря 1932 года правительство УССР приняло решение о засенення на черную доску нескольких сел Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей. Их изолировали от внешнего мира, усиливали террор голодом, прекращали всю торговлю и поставки товаров, останавливали кредитование и изымали долги, проводили чистки колхозов от "контрреволюционных элементов".

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Дата
15
декабря

Прекратили поставки промтоваров в села

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