Представили ролик об Ярославе Мудром

Ярослав Мудрый правил государством Киевская Русь с 1019-го Фото: wikipedia

Украинский институт национальной памяти и студия Bober презентовали видеоролик к 1000-летию начала княжества Ярослава Мудрого. Князь сошел на киевский престол 1019-го и правил совместно с братом Мстиславом. В 1036-м стал единоличным правителем государства.

Эпоха правления Ярослава укрепила авторитет Руси как христианского государства. В это время распространялось образование, возникало летописание, составлялись первые писаные законы. Все иностранные правители искренне открывали двери своих дворцов перед детьми великого князя, пишет Институт национальной памяти.

"Украина должна гордиться своей более чем тысячелетней государственнической традицией. Эта традиция, к сожалению, прерывалась периодами отсутствия государственности, но не прекращалась никогда. Истоки нашей государственности - в истории Руси. И фигуры киевских князей Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, княгини Ольги, которые сформировали государство на наших землях, обеспечивали его становление и расцвет, являются неотъемлемой частью нашей истории", - отметил заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

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В ролике использовали видео реконструкторских боев Х-ХI в., предоставленное администрацией известного Парка "Киевская Русь" и кадры из фильма киностудии Довженко "Ярослав Мудрый".

Новгородский князь Ярослав Мудрый победил в битве на реке Альта 24 июля 1019-го брата Святополка Окаянного. Последнего поддерживали печенеги и поляки. Ярослав опирался на варягов - выходцев из Скандинавии. Летописи не сохранили свидетельств о битве. Известно, что она проходила днем ​​и была очень большой и жестокой. Святополк бежал в Польшу, где и умер. А Ярослав стал Великим князем Киевским.