Представили ролик об Ярославе Мудром

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1251
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1872
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2718
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 990
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6012
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5752
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1206
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
25
10
24
14
12
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Видео
Все видео
Представили ролик об Ярославе Мудром
Представили ролик об Ярославе Мудром
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6012
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2709
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1683
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 17:09

Представили ролик об Ярославе Мудром

  Комментировать
Представили ролик об Ярославе Мудром
Ярослав Мудрый правил государством Киевская Русь с 1019-го Фото: wikipedia

Украинский институт национальной памяти и студия Bober презентовали видеоролик к 1000-летию начала княжества Ярослава Мудрого. Князь сошел на киевский престол 1019-го и правил совместно с братом Мстиславом. В 1036-м стал единоличным правителем государства.

Эпоха правления Ярослава укрепила авторитет Руси как христианского государства. В это время распространялось образование, возникало летописание, составлялись первые писаные законы. Все иностранные правители искренне открывали двери своих дворцов перед детьми великого князя, пишет Институт национальной памяти.

"Украина должна гордиться своей более чем тысячелетней государственнической традицией. Эта традиция, к сожалению, прерывалась периодами отсутствия государственности, но не прекращалась никогда. Истоки нашей государственности - в истории Руси. И фигуры киевских князей Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, княгини Ольги, которые сформировали государство на наших землях, обеспечивали его становление и расцвет, являются неотъемлемой частью нашей истории", - отметил заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали городище времен Ярослава Мудрого

В ролике использовали видео реконструкторских боев Х-ХI в., предоставленное администрацией известного Парка "Киевская Русь" и кадры из фильма киностудии Довженко "Ярослав Мудрый".

Новгородский князь Ярослав Мудрый победил в битве на реке Альта 24 июля 1019-го брата Святополка Окаянного. Последнего поддерживали печенеги и поляки. Ярослав опирался на варягов - выходцев из Скандинавии. Летописи не сохранили свидетельств о битве. Известно, что она проходила днем ​​и была очень большой и жестокой. Святополк бежал в Польшу, где и умер. А Ярослав стал Великим князем Киевским.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представили ролик об Ярославе Мудром». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 62245
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 49358
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 45253
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 22497
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 17956
История
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
25
 Просмотров: 873
Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция
Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция Просмотров: 2350
В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад
В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад Просмотров: 1530
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
10
 Просмотров: 603
Создали мурал с Симоном Петлюрой
Создали мурал с Симоном Петлюрой Просмотров: 405
Больше всего комментируют
27
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
Голосов: 2
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua