Представили 2-й том свидетельств о Революции достоинства

Второй том содержит 28 интервью с участниками Майдана. Фото: "Читомо"

Вышла 2-я книга воспоминаний "Майдан. Прямая речь" кандидата филологических наук Елены Чебанюк.

В нее вошло 28 интервью, записанных в течение 2014-2019 годов с участниками и свидетелями событий Революции достоинства.

Автор решила, что интервью не будут брать у медийных лиц, политиков. 1-й том был составлен вокруг темы "Майдан, как прообраз идеального общества". 2-ю книгу объединяет идея единства. Для книги взяли интервью у представителей различных религиозных конфессий, майдановских сотен, политических и общественных объединений, медиков, художников, активистов, волонтеров, других участников.

"В течение 40 лет я записываю людей. Помог мой фолклористский опыт. Ранее мы считали, что во время интервью нужно быть отстраненным, человек должен рассказывать, а ты не вмешиваться. Нам давалось это очень тяжело. Особенно в 2014-м, когда мы все были под впечатлением. Быть отстраненным было невозможно. Мы об этом искренне признавались в предисловии к 1-й книге. Обещали исправиться. Но прозвучала мысль, что новый метод сейчас применяется в записи устноисторических показаний. Это метод свободной беседы. Мы его используем. Конечно, мы готовимся к интервью. Но этот подход представляется более честным. Для меня существует понятие "рядовые Майдана". Они делают историю. Для меня было важно, чтобы их голос прозвучал", - рассказала Чебанюк.

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Собирать свидетельства для серии книг "Майдан. Прямая речь" ученые Елена Чебанюк и Оксана Ковалева начали в 2014 году. Свидетельства подают почти без редакторского вмешательства с целью точной документальной передачи показаний и характеров опрошенных.

3-й том воспоминаний запланировали издать в 2021-м.

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября - тогда, казалось, это худшее, что могло произойти. Общество всегда остро реагировало на любой способ подавления протестов. Поэтому столько народу вышло на следующий день. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала Младена Качурец, соучредитель Студенческого координационного совета Майдана, бывшая заместитель министра здравоохранения 2019 года.