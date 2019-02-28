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пятница, 01 марта 2019 08:20

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет
Ностардамус. Фото: ввс

"Пророчества Мишеля Нострадамуса" - книга с таким названием вышла во французском городе Лионе 1 марта 1555 года. Пророчества были записаны в виде катренов - рифмованных четверостиший. А стихи складывались в центурии. Автор был врачом, поэтом, астрологом и алхимиком.

Но до 1559-го его предсказаниям никто не верил. В том году состоялся рыцарский турнир в честь замужества сестры и дочери короля Генриха II в. Король решил померяться силой с молодым графом Монтгомери. Копье графа сломался, а Генриху сквозь отверстие в шлеме древком выкололи глаз. Король прожил 10 дней и в страшных мучениях умер. За год до того Нострадамус предсказал: "Молодой лев побьет старого на поле битвы, один на один, в золотой клетке ему выцарапают глаза. И он умрет страшной смертью ". Епископ, который был свидетелем поединка, рассказал, что Генрих и Монтгомери перед турниром переоделись львами. После этой истории астролог стал знаменитым.

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Нострадамус предсказал пробуждение вулкана Везувий в Италии, который однажды уже унес жизни более 20 000 жителей Помпеи. В прогнозе говорится, вулкан будет "сотрясать землю каждые пять минут", мир ждут большие жертвы - почти шесть тысяч человек. Варфоломеевская ночь, разгром Наполеона I, Первая мировая, Октябрьская революция, Вторая мировая - далеко не полный список пророчеств ученого. Нострадамус написал пророчества до 2240 года. По стечению обстоятельств дата совпадает с концом Еврейского календаря.

При жизни вышли три издания его "Пророчеств". Каждое каждый раз дополняли новыми центуриями. Четвертое, посмертное и полно, появилось 1568

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
марта

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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